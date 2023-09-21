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أسرة أميركية تقاضي غوغل لعدم تحديث خرائطها

Lebanon 24
21-09-2023 | 09:30
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تعتزم أسرة رجل من ولاية كارولينا الشمالية، مقاضاة شركة غوغل العملاقة بتهمة الإهمال، بعدما توفي خلال قيادة سيارته، لتسقط من جسر منهار اتجه إليه وفقا لإرشادات خرائط غوغل.

وقالت العائلة إن الشركة كانت قد أبلغت بانهيار الجسر لكنها لم تحدث نظام الملاحة الخاص بها.
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وغرق فيليب باكسون، مندوب مبيعات وأب لطفلتين، يوم 30 أيلول 2022، بعد أن سقطت سيارته في منطقة هيكوري، وفقا لدعوى قضائية تقدمت بها الأسرة الثلاثاء لمحكمة مقاطعة ويك العليا. 

وكان باكسون عائداً إلى منزله من حفل عيد ميلاد ابنته التاسع عندما وجهته خرائط غوغل لعبور الجسر الذي انهار قبل تسع سنوات من ذلك اليوم ولم يتم إصلاحه.

وقالت زوجته، اليشيا باكسون، في بيان صحفي "طفلتانا تسألان كيف ولماذا مات والدهما، وأنا لا أعرف بم أجيب لتستطيعا فهم ذلك، لأنني كبالغة مازلت لا أعرف كيف أفهم من المسؤول عن استهانة اتجاهات نظام الملاحة العالمي والجسر بحياة إنسان".

وقال أفراد شرطة الولاية الذين عثروا على جثة باكسون في سيارته شبه الغارقة في المياه إنه لم تكن هناك أي حواجز أو علامات تحذير بطول الطريق الغارق.

وذكرت دورية الولاية أن الجسر لم يخضع لصيانة المسؤولين المحليين أو مسؤولي الولاية، كما أنه تم حل شركة التطوير التي أنشأته في البداية. 

تعدد الدعوى القضائية عدة شركات إدارة عقارات خاصة يقال إنها مسؤولة عن الجسر والأرض المجاورة.

وأبلغ العديد من الأشخاص خرائط غوغل بانهيار الجسر في السنوات التي سبقت وفاة باكسون وحثوا الشركة على تحديث معلومات الطريق، حسبما ذكرت الدعوى.
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