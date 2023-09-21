"إمبراطور الإعلام" يتنحى عن رئاسة "فوكس نيوز"

أعلن الملياردير الأسترالي الأمريكي روبرت مردوخ، الخميس، أنه سيتنحى عن منصب رئيس مجلس إدارة شركتي "فوكس" و"فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية.

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وكتب مردوخ، الملقب بـ"إمبراطور الإعلام" والبالغ من العمر 92 عاما، في مذكرة للموظفين: "طوال حياتي المهنية، كنت منخرطًا يوميًا في الأخبار والأفكار، وهذا لن يتغير ".

وأضاف: "لكن الوقت مناسب بالنسبة لي لتولي أدوار مختلفة، مع العلم أن لدينا فرقًا موهوبة حقًا وقائدًا شغوفًا هو لاتشلان مردوخ الذي سيصبح رئيس مجلس الإدارة الوحيد لكلا الشركتين ".

أصبح روبرت مردوخ، الذي دخل مجال صناعة الصحف في الخمسينيات من القرن الماضي، مديرًا تنفيذيًا كبيرًا في هوليوود في عام 1985 عندما اشترى شركة Twentieth Century Fox من رجل النفط مارفن ديفيس مقابل 600 مليون دولار .