الحمل
لا تتردّد في فرض وجهة نظرك والدفاع عنها وتأكّد من أنك على طريق النجاح
الثور
كن أكثر جدية وانفتاحاً مع الزملاء، وعليك المبادرة إلى إعادة تصويب الوضع اليوم قبل الغد
الجوزاء
كن واضحاً في عملك مهما كانت الظروف وكن حذراً في الوقت نفسه
السرطان
لا تعقد الأمور بل اعتمد البساطة لتتمكن من إكمال أعمالك بسهولة وتحقيق النتائج المطلوبة
الأسد
اندفاعك ونشاطك المميز يكلّلان أعمالك بالنجاح ويؤديان إلى نتائج إيجابية
العذراء
أعد النظر في المشروع الذي تنوي تنفيذه، لأنّ الفشل يؤدي إلى خسارة كبيرة
الميزان
تتعرض لبعض المضايقات نتيجة مسؤوليات كبيرة إضافية تلقى على عاتقك
العقرب
لا تضيّع طاقاتك في تصرف الآخرين وليكن التعاون الصادق معياراً لك في المجال المهني
القوس
لا تخالف القوانين لئلا تقع في مأزق أنت بغنى عنه قد يكلّفك خسائر كبيرة وبعض الزملاء
الجدي
تتعرض للضغوط بعد استلامك منصبك الجديد، تعامل معها بروية وحكمة
الدلو
أبذل جهداً كبيراً وقم بمبادرات لرفع مستوى أدائك وبلوغ أعلى المناصب ونيل مستحقاتك
الحوت
لا تتمادَ كثيراً في تعاطيك مع المسؤولين أو تتطاول على الزملاء فقد لا يروقهم ذلك ويبتعدون عنك