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مع نهاية شهر ايلول... السماء تتزين بـ"قمر الحصاد"

Lebanon 24
21-09-2023 | 23:49
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يستعد عشاق الفلك لاستقبال آخر قمر عملاق لعام 2023، خلال الأسبوع المقبل، والذي يحمل اسم "قمر الحصاد".

وسيزين البدر العملاق سماء الأرض يوم الجمعة 29 ايلول، حيث سيبدو القمر المكتمل أقرب وأكثر إشراقا من البدر المعتاد.
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والقمر العملاق هو نوع من أنواع البدر الذي يمكن أن يظهر أكبر بنسبة تصل إلى 14% وأكثر سطوعا بنسبة 30% من القمر المكتمل النموذجي خلال أشهر العام. وذلك لأنه يقع في أقرب نقطة له من الأرض، والتي تسمى الحضيض، وفقا لوكالة ناسا.

ويحمل بدر هذا الشهر اسم "قمر الحصاد"، والذي يعرف بأنه اكتمال القمر الذي يحدث مع اقتراب الاعتدال الخريفي في سبتمبر من كل عام، وهذا يعني بالتأكيد نهاية الصيف والدخول الرسمي للخريف.

ويطلق عليه اسم "قمر الحصاد" لأنه يحدث عندما يكون المزارعون في نصف الكرة الشمالي مستعدين لحصاد محاصيلهم قبل حلول الشتاء.

وسيكون أفضل وقت لرؤية "قمر الحصاد العملاق" هو عند طلوع القمر. ويمكن أن تظهر أقمار الحصاد باللون الأصفر الغامق، أو البرتقالي، أو الأحمر، خاصة عندما تصعد لأول مرة من الأفق.

وعندما يكون القمر قريبا من الأفق، كما هو الحال أثناء طلوعه، يمكن للأجسام أمامه، مثل الأشجار والصخور أن توفر إحساسا بالحجم الهائل للقمر العملاق.

ونتيجة لذلك، يبدو القمر أكبر حجما في هذا الوقت تقريبا من أي قمر آخر، وفقا لوكالة ناسا.

ويأتي هذا الحدث الفلكي المثير بعد وقت قصير من ظهور قمرين عملاقين آخرين في السماء في اب الماضي، وكان أحدهما يعرف باسم القمر الأزرق العملاق النادر.

وعادة ما يكون هناك 12 قمرا مكتملا في العام، ولكن في بعض الأحيان يكون هناك 13 بدرا. (RT)
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