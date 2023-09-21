لافتة تعد الأولى من نوعها... تمثال ضخم في بريطانيا تكريماً للنساء المحجبات (صورة)

أماطت مدينة برمنغهام، ثاني أكبر المدن في بريطانيا، اللثام عن تمثال ضخم هو عبارة عن منحوتة فنية تُمثل امرأة محجبة، وذلك في سياق تكريم النساء المحجبات، فيما قالت وسائل إعلام محلية في بريطانيا إنه الأول من نوعه في العالم.

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وتم تصميم المنحوتة الجديدة للاحتفال بالنساء المحجبات، ويحمل هذا العمل الفني اسم "قوة الحجاب"، وهو من تصميم الفنان لوك بيري، وسيتم تركيبه في منطقة "سميثويك" في "ويست ميدلاندز" في شهر تشرين الاول المقبل.



وقالت وسائل إعلام محلية إنه يسود الاعتقاد أنه "أول تمثال في العالم لامرأة ترتدي غطاء الرأس الإسلامي التقليدي".

ويبلغ طول التمثال خمسة أمتار (16 قدماً) ويزن حوالي طن. وتم تنفيذه بتكليف من شركة (Legacy West Midlands) وهي مؤسسة خيرية تحتفل بتراث مجتمعات المهاجرين في برمنغهام.



وقال النحات الشهير لوك بيري في تصريحات نقلتها العديد من وسائل الإعلام في بريطانيا، إن النساء المحجبات "جزء لا يحظى بالتمثيل الكافي في مجتمعنا، ولكنه جزء مهم للغاية.. إنهن بحاجة إلى الرؤية، وهذا أمر مهم للغاية".





وسبق لبيري أن صمم منحوتة تحمل اسم "التاريخ البريطاني الأسود هو التاريخ البريطاني"، جنباً إلى جنب مع كنعان براون. وقد تم تركيبها في وينسون غرين في ايار الماضي.



وبينما أقر بيري بأن التمثال الجديد يمكن أن يكون "مثيراً للجدل"، إلا أنه قال إنه من المهم تمثيل كل من يعيش في بريطانيا.



وقال: "هناك احتمال أن تكون هذه القطعة مثيرة للجدل لأسباب عديدة مختلفة.. لا أشعر أن أياً منها صحيح.. لكن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعترضون على الاختلافات التي لدينا في مجتمعاتنا.. لكن مستقبل بلادنا يدور حول ما يوحدنا، وليس ما يفرقنا، ولهذا السبب من المهم أن يكون لدينا تمثيل في جميع أنحاء بريطانيا، لكل شخص يعيش هنا". (العربية)