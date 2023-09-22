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مجرم خطير... أوقف بعد مطاردة لعامين وأطلق سراحه بعد يومين "بالخطأ"

Lebanon 24
22-09-2023 | 02:44
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واصل رجال شرطة "إنديانابوليس" تمشيط المدينة الأميركية يوم الخميس بحثًا عن مشتبه به مفقود في جريمة قتل تم إطلاق سراحه عن طريق الخطأ.

وكان كيفن ماسون، 29 عامًا، قد هرب بالفعل من السلطات لأكثر من عامين بعد اتهامه بارتكاب جريمة قتل عام 2021 في مينيابوليس. وأخيرًا تعقبه رجال الشرطة بالقرب من إنديانابوليس في 11 ايلول، لكنه بقي خلف القضبان لمدة يومين فقط.
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وقال مكتب عمدة مقاطعة ماريون يوم الأربعاء في منشور على "فيسبوك" إن أخطاء كتابية ارتكبها كاتب سجن المقاطعة أدت إلى إطلاق سراح ميسون عرضيًا في صباح يوم 13 ايلول.

ولم تخطر السلطات الجمهور بالإفراج عن ميسون حتى يوم الثلاثاء، قائلة إنها تريد "ميزة تكتيكية" وتجنب إخافته أكثر.

ويعتقد المحققون أن ماسون لا يزال في مقاطعة ماريون، التي تضم إنديانابوليس، وفقًا لصحيفة "إنديانابوليس ستار".


انضم أكثر من 300 ضابط من وكالات إنفاذ القانون المحلية إلى مشاة الولايات المتحدة في مطاردة ميسون. وعرض المارشال يوم الخميس مكافأة قدرها 10 آلاف دولار للمساعدة في تحديد مكانه.

وتم القبض على صديقة ميسون، ديزيريه أوليفر البالغة من العمر 29 عامًا، يوم الأربعاء، ووجهت إليها تهمة مساعدته على التهرب من الشرطة.

وقال المسؤول في الشرطة كيري فورستال لشبكة "CNN"، إنها لم تتعاون مع المحققين.

وماسون متهم بإطلاق النار على دونتيفيوس كاتشينغز، 29 عامًا، خارج جنازة في مينيابوليس في 11 حزيران 2021، مما أدى إلى مقتله. وتشاجر ماسون مع كاتشينجز في مشاجرة في الجنازة، وأطلق عليه النار في ظهره أثناء مغادرته، وفقًا لمحققي توين سيتيز. وفر من الولاية بعد ذلك.

وتعتقد الشرطة أن ميسون كان يعيش في إنديانابوليس وما حولها منذ ارتكابه الجريمة. ويصفونه بأنه مسلح وخطير. (العربية)
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