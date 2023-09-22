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أثار التعاطف... فيديو لـ"شبل" يعاني من سوء التغذية على جانب طريق

Lebanon 24
22-09-2023 | 03:20
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قال مسؤولون ووسائل إعلام إن شبلا يبلغ من العمر بضعة أشهر فقط، نقل إلى حديقة حيوان في شمال صربيا، الخميس، بعد أن شوهد يتجول على طريق.
 
وقالت سونيا مانديتش، من حديقة حيوان باليتش، إن الأنثى الصغيرة، التي عثر عليها على مشارف مدينة سوبوتيتسا القريبة من الحدود مع المجر، كانت تعاني من سوء التغذية والضعف.
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وجاء في وسائل إعلام محلية أن أحد سكان سوبوتيتسا رصد الصغيرة على الطريق واتصل بالشرطة، التي نقلتها بعد ذلك إلى حديقة الحيوان.
 
وذكرت التقارير أيضا أن الشبل كان ودودا ولم يكن خائفا. وفي مقطع فيديو يمكن رؤية شرطي وسكان محليين وهم يداعبون الشبل.


وقالت مانديتش إن الصغيرة في "حالة سيئة للغاية" وتتلقى العلاج.
 
وأضافت "عمرها ما بين 3 إلى 5 أو 6 أشهر، لكنها تعاني من سوء التغذية".
 
ولم تصدر الشرطة بعد بيانا، إلا أنه يعتقد أن تهريب الحيوانات البرية والنادرة منتشر على نطاق واسع في منطقة البلقان، وفقا لأسوشيتد برس. (الحرة)

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