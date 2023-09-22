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غرق بسبب غوغل.. وهذه التفاصيل!

Lebanon 24
22-09-2023 | 14:00
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رفعت عائلة رجل من ولاية كارولينا الشمالية، توفي بعد أن قاد سيارته من فوق جسر منهار أثناء اتباع توجيهات خرائط غوغل، دعوى قضائية ضد شركة التكنولوجيا العملاقة بتهمة الإهمال، مدعيةً أنها فشلت في تحديث نظام الملاحة الخاص بها.
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وكان فيليب باكسون، المخضرم في البحرية الأميركية، البالغ من العمر 47 عامًا، يستخدم خرائط غوغل للعودة إلى المنزل من حفل عيد الميلاد التاسع لابنته الكبرى في هيكوري بولاية نورث كارولينا في 30 أيلول 2022، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

لكن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وضعه على مسار غير مألوف لجسر انهار قبل ما يقرب من عقد من الزمن ولم يتم إصلاحه أبدًا، مما تسبب في غرقه.

ورفعت عائلة الأب لطفلين دعوى قضائية في مقاطعة ويك يوم الثلاثاء ضد شركة غوغل وألقت باللوم على الشركة في وفاته.

وسقطت سيارة جيب باكسون من حافة غير محمية، وتحطمت على عمق 20 قدمًا وغرق، وفقًا للدعوى القضائية
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