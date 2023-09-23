القبض على جاسوس أميركي بتهمة نقل معلومات سرية إلى إثيوبيا

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قال ممثلو الادعاء إنه جرى إلقاء القبض على موظف متعاقد مع الحكومة الأميركية للعمل في وزارتي العدل والخارجية في تهم تجسس تم الكشف عنها يوم الخميس وتتضمن نقل معلومات سرية إلى إثيوبيا.وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إنه تم توجيه اتهامات إلى أبراهام تيكلو ليما (50 عاما) على صلة بشكوى تعود لأواخر شهر آب وتم الكشف عنها يوم الخميس.وأوضحت الوزارة أنه يواجه ثلاث تهم تشمل "نقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني لمساعدة حكومة أجنبية، والتآمر لتقديم معلومات دفاع وطني لمساعدة حكومة أجنبية، والاحتفاظ المتعمد بمعلومات تخص الدفاع الوطني".ولم يذكر ممثلو الادعاء إثيوبيا بالاسم لكنهم قالوا إن ليما تجسس لصالح دولة لديه روابط عائلية فيها وكان مواطنا لها في السابق. ووصفت وزارة العدل ليما بأنه "مواطن أميركي من أصل إثيوبي".وذكرت وزارة العدل أن ليما استخدم تطبيقا مشفرا لنقل معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني إلى مسؤول بحكومة أجنبية يرتبط بجهاز استخبارات دولة أجنبية.