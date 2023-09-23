30
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
35
o
زحلة
34
o
بعلبك
18
o
بشري
30
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
القبض على جاسوس أميركي بتهمة نقل معلومات سرية إلى إثيوبيا
Lebanon 24
23-09-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال ممثلو الادعاء إنه جرى إلقاء القبض على موظف متعاقد مع الحكومة الأميركية للعمل في وزارتي العدل والخارجية في تهم تجسس تم الكشف عنها يوم الخميس وتتضمن نقل معلومات سرية إلى إثيوبيا.
وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إنه تم توجيه اتهامات إلى أبراهام تيكلو ليما (50 عاما) على صلة بشكوى تعود لأواخر شهر آب وتم الكشف عنها يوم الخميس.
Advertisement
وأوضحت الوزارة أنه يواجه ثلاث تهم تشمل "نقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني لمساعدة حكومة أجنبية، والتآمر لتقديم معلومات دفاع وطني لمساعدة حكومة أجنبية، والاحتفاظ المتعمد بمعلومات تخص الدفاع الوطني".
ولم يذكر ممثلو الادعاء إثيوبيا بالاسم لكنهم قالوا إن ليما تجسس لصالح دولة لديه روابط عائلية فيها وكان مواطنا لها في السابق. ووصفت وزارة العدل ليما بأنه "مواطن أميركي من أصل إثيوبي".
وذكرت وزارة العدل أن ليما استخدم تطبيقا مشفرا لنقل معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني إلى مسؤول بحكومة أجنبية يرتبط بجهاز استخبارات دولة أجنبية.
Advertisement
الأكثر قراءة
كارثة كادت تحصل فجرا في بحر شكا وهكذا تم تداركها
Lebanon 24
كارثة كادت تحصل فجرا في بحر شكا وهكذا تم تداركها
23:49 | 2023-09-22
22/09/2023 11:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة كادت تؤدي لجريمة في راشيا.. هذا ما جرى على "طريق عام"!
Lebanon 24
حادثة كادت تؤدي لجريمة في راشيا.. هذا ما جرى على "طريق عام"!
02:01 | 2023-09-23
23/09/2023 02:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية يشعر بها سكان منطقة لبنانيّة.. ماذا قيلَ عن مصدرها؟
Lebanon 24
هزة أرضية يشعر بها سكان منطقة لبنانيّة.. ماذا قيلَ عن مصدرها؟
02:31 | 2023-09-23
23/09/2023 02:31:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مواطنون يقطعون طريق خلدة.. وزحمة سير خانقة (فيديو)
Lebanon 24
مواطنون يقطعون طريق خلدة.. وزحمة سير خانقة (فيديو)
10:18 | 2023-09-22
22/09/2023 10:18:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل.. هذا ما سيكشفه اليوم!
Lebanon 24
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل.. هذا ما سيكشفه اليوم!
00:17 | 2023-09-23
23/09/2023 12:17:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
03:00 | 2023-09-23
طلبت إحضار السلطعون قبل طبخه بالمطعم.. شاهدوا ما فعلته لاحقاً!
02:00 | 2023-09-23
ما حدث مع هذه المسافرة لم يكن متوقعاً... ظنوها نائمة طوال الرحلة!
00:17 | 2023-09-23
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل.. هذا ما سيكشفه اليوم!
00:05 | 2023-09-23
بعدما طردت من الكلية... ضربت والدتها على رأسها بمقلاة حديدية ثم طعنتها 30 مرة!
23:00 | 2023-09-22
عملة ورقية نادرة من فئة 10 آلاف دولار تُباع في مزاد
22:59 | 2023-09-22
برجك اليوم
فيديو
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
23/09/2023 16:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
23/09/2023 16:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
23/09/2023 16:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24