25
o
بيروت
26
o
طرابلس
29
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
17
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
10
o
بشري
25
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
منها كوب يباع بـ200 دولار.. إليكم أغرب أنواع الشاي في العالم
Lebanon 24
23-09-2023
|
16:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
هل تحب الشاي، وتستهلكه بشكل دائم وفي أوقات مختلفة من اليوم؟ إذا كنت من عشاق هذا المشروب الساخن، فربما تود أن تعرف أن هناك أنواعاً غريبة ومتنوعة من الشاي حول العالم، تختلف في مكوناتها وطريقة تحضيرها وفوائدها الصحية.
Advertisement
تعرف إلى أغرب أنواع الشاي :
شاي روث الباندا
عند الحديث عن أغرب أنواع الشاي في العالم، سيكون أول من يتصدر القائمة هو ذلك الذي يتم إنتاجه من خلال زراعته في تربة مخصبة بروث الباندا، التي تتغذى على نبات البامبو الذي يحتوي على عدة فوائد، صحية وتجميلية.
ويتم زراعة هذا النوع من الشاي في منطقة يان الجبلية التي تنتمي إلى إقليم سيشوان في الصين، وذلك من خلال خلط أطنان من روث الباندا بالتربة، للحصول على شاي أخضر مخصب بالفوائد التي يتوفر تتوفر عليها فضلات هذا الحيوان، حسب المزارعين هناك.
ويصل سعر الكوب الواحد من شاي روث الباندا إلى 200 دولار، فيما يتم بيع 50 غراماً منه بما يقارب 3500 دولار، ليكون بذلك هو أغلى أنواع الشاي في العالم.
شاي الطماطم بالنعناع
هناك عدة استعمالات للطماطم، والتي غالباً ما تدخل في مجال تحضير وصفات الطعام المختلفة، إضافة إلى بعض الاستعمالات التجميلية، من بينها تقليل التهابات حروق الجلد بسبب الشمس.
لكن ما لا يعرفه الكثيرون، أن هناك شاياً محضراً بالطماطم والنعناع، ويعتبره أغلب من تذوقه على أنه واحد من بين ألذ أنواع الشاي في العالم.
طعم شاي الطماطم بالنعناع يشبه قليلات طعم الحساء، لكن الفرق في المكونات وطريقة الاستهلاك، التي تتم في فنجان عوض وعاء شرب الحساء العادي.
ومن أجل تحضير هذا النوع من الشاي الغريب، يتم مزج عصير الطماطم الخالص مع الشاي الأسود، وإضافة بعض أوراق النعناع، ليصبح جاهزاً للاستهلاك بعد غليه.
شاي براز الحشرات
شاي براز الحشرات، المعروف أيضاً باسم شاي الحشرات، أو شاي "bug poop"، يتم استخراجه من
فضلات حشرات تتغذى على نباتات الشاي، أو الأرز، أو القمح، بعد أن تقوم تلك الحشرات بأكل أجزاء منها.
تنتشر أغلب أنواع شاي الحشرات في منطقة جنوب شرق آسيا، وغالباً ما تستخدم في الطب التقليدي المحلي، بعد أن تم اكتشافه من طرف الباحث الياباني تسويوشي ماروكا من جامعة كيوتو، وأشار إلى أنه يحتوي على مركبات مفيدة للصحة؛ مثل الأحماض الأمينية والفلافونويدات.
يمتاز شاي براز الحشرات بطعمه ورائحته المميزة؛ إذ يتم تحضيره بعد جمع فضلات اليرقات من مزارع عضوية، ثم غسلها وتجفيفها وطحنها، ووضعها في أكياس الشاي.
وحسب ما صرح به ماروكا، فإن لهذا الشاي فوائد صحية عديدة؛ مثل تحسين عملية الأيض والهضم والدورة الدموية، كما قد يساعد في منع بعض أنواع السرطان.
يمكن القول إن شاي الثوم واحد من بين أنواع الشاي الغريبة وغير المألوفة عند الجميع، إلا أن له فوائد عديدة على الصحة، تماماً كتلك التي يوفرها عند إضافته على الطعام.
ومن بين أبرز هذه الفوائد تعزيز المناعة والوقاية من العدوى والالتهابات، وخفض الكوليسترول والضغط الدموي والوقاية من أمراض القلب، وتحسين الهضم والتخلص من الغازات والإسهال، ثم تخفيف أعراض نزلات البرد والأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي.
ولا يعتبر تحضير شاي الثوم صعباً؛ إذ يكفي غلي الثوم المفروم في الماء لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك إضافة القليل من عصير الليمون والعسل، والزنجبيل، لتحسين الطعم.
شاي السالفيا المهلوس
شاي السالفيا هو مشروب عشبي يتم تحضيره من نبات السالفيا، وهو نبات معمر ينتمي إلى عائلة النعناع، وينمو في منطقة سييرا مادري أورينتال في المكسيك.
يشتهر شرب شاي السالفيا من طرف سكان المكسيك الأصليين لأسباب لها علاقة بطقوس دينية؛ إذ يعتقدون أنه يمكنهم من التواصل مع الآلهة والأرواح من خلاله، بسبب تأثيره المخدر الذي يسبب الهلوسة.
وعند شرب شاي هذا العشب الغريب، أو فقط استنشاقه، تظهر على الشخص تأثيرات هلوسة قوية، تسبب له مشاكل في الإدراك والحواس، والمزاج، والذاكرة، وقد تستمر من 15 إلى 35 دقيقة.
هناك بعض المصادر الطبية تزعم أن لشاي السالفيا فوائد علاجية، لحالات مثل الاكتئاب والقلق والإدمان والألم المزمن، إلا أنها غير معززة بأبحاث دقيقة.
ويجب الإشارة إلى أن شرب شاي السالفيا غير قانوني في بعض البلدان؛ حيث يصنف كمادة مخدرة محظورة، وفي بعض البلدان الأخرى، توجد قيود على بيعه أو شرائه أو استخدامه.
في حين يذكر أن تركيا تعتبر المستهلك رقم واحد للشاي في العالم؛ إذ يبلغ معدل استهلاك الفرد الواحد 3.1 كيلوغرام سنوياً، تليها كل من بريطانيا في المركز الثاني، وروسيا في المركز الثالث.
Advertisement
الأكثر قراءة
كارثة كادت تحصل فجرا في بحر شكا وهكذا تم تداركها
Lebanon 24
كارثة كادت تحصل فجرا في بحر شكا وهكذا تم تداركها
23:49 | 2023-09-22
22/09/2023 11:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقع عن ورقة "الألف ليرة".. ما هو؟
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقع عن ورقة "الألف ليرة".. ما هو؟
11:45 | 2023-09-23
23/09/2023 11:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل قليل.. شاهدوا ماذا جرى على طريق ضهر البيدر! (صورة)
Lebanon 24
قبل قليل.. شاهدوا ماذا جرى على طريق ضهر البيدر! (صورة)
14:37 | 2023-09-23
23/09/2023 02:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية يشعر بها سكان منطقة لبنانيّة.. ماذا قيلَ عن مصدرها؟
Lebanon 24
هزة أرضية يشعر بها سكان منطقة لبنانيّة.. ماذا قيلَ عن مصدرها؟
02:31 | 2023-09-23
23/09/2023 02:31:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مقتله برصاصة في بطنه.. وديع الشيخ يخرج عن صمته ويتحدث لأول مرة عن سبب وفاة والده
Lebanon 24
بعد مقتله برصاصة في بطنه.. وديع الشيخ يخرج عن صمته ويتحدث لأول مرة عن سبب وفاة والده
08:40 | 2023-09-23
23/09/2023 08:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
11:00 | 2023-09-23
5 علامات تشير إلى أن طفلك "موهوب للغاية" من بينها ضعف التحصيل الدراسي!
08:00 | 2023-09-23
القبض على جاسوس أميركي بتهمة نقل معلومات سرية إلى إثيوبيا
03:00 | 2023-09-23
طلبت إحضار السلطعون قبل طبخه بالمطعم.. شاهدوا ما فعلته لاحقاً!
02:00 | 2023-09-23
ما حدث مع هذه المسافرة لم يكن متوقعاً... ظنوها نائمة طوال الرحلة!
00:17 | 2023-09-23
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل.. هذا ما سيكشفه اليوم!
00:05 | 2023-09-23
بعدما طردت من الكلية... ضربت والدتها على رأسها بمقلاة حديدية ثم طعنتها 30 مرة!
فيديو
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
24/09/2023 05:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
24/09/2023 05:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
24/09/2023 05:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24