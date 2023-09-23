ذبح زوجته الحامل من الوريد إلى الوريد.. إليكم تفاصيل الجريمة البشعة

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أوردت وسائل إعلام مغربية، أمس السبت، تفاصيل جريمة بشعة هزّت المغرب، بعدما ذبح رجل زوجته الحامل.وقال موقع "هسبريس"، إن رجلا يبلغ من العمر 28 عاما، ذبح زوجته "حامل في الشهر السابع"، بشكل بشع "من الوريد إلى الوريد".ووفق الموقع، فإن الجريمة وقعت في منزل الزوجين الكائن بحي سيدي عسو بمدينة آزرو، وقد لاذ مرتكب الجريمة بالفرار بصحبة طفلته البالغة من العمر 3 سنوات.تفاصيل الجريمة البشعةونقل موقع "هسبريس" عن مصادر قولها، إن اكتشاف الجريمة تم من قبل شقيق الضحية، وهو طفل بسن 9 سنوات، وكان يقيم في المنزل الذي شهد الجريمة.ووجد شقيق الضحية أخته مذبوحة عندما رجع إلى المنزل، الأمر الذي جعله يستنجد بالجيران.وفي أعقاب وصول قوات الشرطة لموقع الحادث، تم العثور على الزوجة جثة، وبوشرت التحريات للكشف عن ملابسات الجريمة.وبحسب "هسبريس" فقد تمكنت السلطات من القبض على الزوج في وقت لاحق، وهو رهن الاعتقال للتحقيق معه للوقوف على أسباب ارتكابه لهذه الجريمة البشعة.(سكاي نيوز)