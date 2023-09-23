Advertisement

منوعات

ذبح زوجته الحامل من الوريد إلى الوريد.. إليكم تفاصيل الجريمة البشعة

Lebanon 24
23-09-2023 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1110339-638311286030623983.png
Doc-P-1110339-638311286030623983.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوردت وسائل إعلام مغربية، أمس السبت، تفاصيل جريمة بشعة هزّت المغرب، بعدما ذبح رجل زوجته الحامل.

وقال موقع "هسبريس"، إن رجلا يبلغ من العمر 28 عاما، ذبح زوجته "حامل في الشهر السابع"، بشكل بشع "من الوريد إلى الوريد".
Advertisement

ووفق الموقع، فإن الجريمة وقعت في منزل الزوجين الكائن بحي سيدي عسو بمدينة آزرو، وقد لاذ مرتكب الجريمة بالفرار بصحبة طفلته البالغة من العمر 3 سنوات.

تفاصيل الجريمة البشعة
ونقل موقع "هسبريس" عن مصادر قولها، إن اكتشاف الجريمة تم من قبل شقيق الضحية، وهو طفل بسن 9 سنوات، وكان يقيم في المنزل الذي شهد الجريمة.

ووجد شقيق الضحية أخته مذبوحة عندما رجع إلى المنزل، الأمر الذي جعله يستنجد بالجيران.

وفي أعقاب وصول قوات الشرطة لموقع الحادث، تم العثور على الزوجة جثة، وبوشرت التحريات للكشف عن ملابسات الجريمة.

وبحسب "هسبريس" فقد تمكنت السلطات من القبض على الزوج في وقت لاحق، وهو رهن الاعتقال للتحقيق معه للوقوف على أسباب ارتكابه لهذه الجريمة البشعة.(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:56 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:40 | 2023-09-24
11:27 | 2023-09-24
11:00 | 2023-09-24
09:57 | 2023-09-24
08:30 | 2023-09-24
07:51 | 2023-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24