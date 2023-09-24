27
o
بيروت
29
o
طرابلس
25
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بسبب "طائرة".. فجوة بالسقف ونجاة امرأة من الموت في بريطانيا
Lebanon 24
24-09-2023
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
في حادثة ريبة، كادت خبيرة الجرائم كارلا جورج تقتل بعد سقوط كتلة جليدية ضخمة من طائرة على سقف منزلها حيث أحدثت فجوة كبيرة.
وكانت كارلا، 45 عاما، تجري مكالمة عمل بمنزلها في مدينة بنبري البريطانية، عندما سمعت دويا هائلا، اعتقدت في البداية أن بعض الصناديق سقطت داخل منزلها لتكتشف لاحقا أن ما حصل كان بسبب قطعة جليدية ضخمة سقطت على السقف.
Advertisement
اتصلت برجال الإطفاء وأخبرها أحدهم أن السبب على الأرجح هو سقوط الجليد من طائرة في طريقها إلى مطار هيثرو.
وقالت كارلا التي تعيش بمفردها: "كنت أعمل في غرفة مكتبي وسمعت صوت انفجار قوي، لقد تم استخدامها كغرفة تخزين واعتقدت أنها صناديق ولكني رأيت الباب مفتوحا والسقف منفصلا تماما".
وأضافت: "لقد صعدت إلى سقف المنزل ورأيت الجليد في كل مكان وكنت في حيرة من أمري من أين أتى، لقد كنت في حالة صدمة".
وتابعت: "استغرقت كتل الجليد يوما كاملا حتى ذابت، وبعد ذلك اتصلنا بشركات التأمين لتقييم الأضرار".
وقالت هيئة الطيران المدني البريطاني إنه يتم الإبلاغ عن 25 حادثة "سقوط جليد" كل عام من 2.5 مليون رحلة جوية.(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قبل قليل.. شاهدوا ماذا جرى على طريق ضهر البيدر! (صورة)
Lebanon 24
قبل قليل.. شاهدوا ماذا جرى على طريق ضهر البيدر! (صورة)
14:37 | 2023-09-23
23/09/2023 02:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تُقفل أزرار قميصها.. مُجدداً ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تُثير الجدل بإطلالة جريئة جداً (صور)
Lebanon 24
لم تُقفل أزرار قميصها.. مُجدداً ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تُثير الجدل بإطلالة جريئة جداً (صور)
00:32 | 2023-09-24
24/09/2023 12:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أخبار عن علاقة حب تجمعها بالوليد الحلاني.. مذيعة الـ LBCI مايا أبو الحسن تخرج عن صمتها وهذا ما قالته
Lebanon 24
بعد أخبار عن علاقة حب تجمعها بالوليد الحلاني.. مذيعة الـ LBCI مايا أبو الحسن تخرج عن صمتها وهذا ما قالته
23:56 | 2023-09-23
23/09/2023 11:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي يحمل أمطارا طوفانية سيضرب لبنان.. والأب خنيصر يحذر!
Lebanon 24
منخفض جوي يحمل أمطارا طوفانية سيضرب لبنان.. والأب خنيصر يحذر!
02:53 | 2023-09-24
24/09/2023 02:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف.. هذا وضع لبنان مع الزلازل بعد هزة تركيا
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف.. هذا وضع لبنان مع الزلازل بعد هزة تركيا
13:13 | 2023-09-23
23/09/2023 01:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
11:40 | 2023-09-24
بطريقة بشعة... معلم هندي يضرب طالبا مسلما والشرطة تتحرك (فيديو)
11:27 | 2023-09-24
"تابوتان استثنائيان" في غزة.. اكتشاف أكبر مقبرة بعمر ألفي عام
11:00 | 2023-09-24
عام 2023... الأحرّ في تاريخ الأرصاد الجوية!
09:57 | 2023-09-24
"الوضع يتغير بسرعة".. العالم الهولندي يثير الجدل مجدداً فماذا قال؟
08:30 | 2023-09-24
مشهد مخيف.. سحب تجتاح مدينة برازيلية و"تبتلع" منطقة تلو الأخرى!
07:51 | 2023-09-24
سحبها وانطلق تحت الماء.. العثور على تمساح في فمه بقايا جثة بشرية وشاهد يروي التفاصيل المرعبة (صورة)
فيديو
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
24/09/2023 19:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
24/09/2023 19:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
24/09/2023 19:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24