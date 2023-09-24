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معلمة أخفت "مخدرات" في ربطة شعرها.. هكذا كشفها الطلاب

Lebanon 24
24-09-2023 | 02:13
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اعتقلت معلمة من ولاية إنديانا الأميركية هذا الأسبوع، بسبب حملها مادة الميثامفيتامين التي تسبب الإدمان إلى حفلة جمعت الطلاب وأهاليهم، حيث عثر على المادة في ربطة شعرها.

وتم حجز سارة جين دنكان الأربعاء الماضي، بتهمة حيازة مواد مخدرة.
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وحضرت دنكان الحفلة مع ابنتها الطالبة في المدرسة، قيل إنها عندما التقطت صورة مع طلابها تركت شعرها منسدلا، ونسيت ربطة شعر مخملية ذات لون أزرق في المكان.

ولاحظ الطلاب أن ربطة الشعر كانت أثقل مما يجب، ففتحوها حيث عثروا على المسحوق الأبيض.

اعتقد أحدهم أن المادة مخدرة فأعطاها إلى مدرس آخر قام بإبلاغ مدير المدرسة ونائبه.

تم استدعاء الشرطة إلى المدرسة حيث تم إجراء اختبار ميداني للمسحوق الأبيض وكانت النتيجة إيجابية بالنسبة للميثامفيتامين.

وأشار عمال النظافة في الحفل إلى أن دنكان كانت تبحث بشكل "محموم" عن ربطة الشعر، إلا أنها علقت على ذلك بالقول إنها قامت بالفعل بإزالة ربطة شعر من شعرها لالتقاط صورة، لكنها كانت ربطة شعر مختلفة.

ويعتبر الميثامفيتامين منبه قوي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وقد يسبب الإدمان. (سكاي نيوز)

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