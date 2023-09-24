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منوعات
"معجزة" حدثت له.. ابن الـ 40 عاما مات وعاد إلى الحياة 8 مرّات! (صور)
Lebanon 24
24-09-2023
|
03:48
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ذكر رجل من كاليفورنيا يدعى إيفان فاسرستروم، أنه يعيش في حالة خوف دائمة من الموت بعد أن توفي 8 مرات بسبب نوبة قلبية.
وفي التفاصيل، كان إيفان يبلغ من العمر 40 عامًا فقط عندما وقعت المأساة حيث بدأ يشعر بأحاسيس غريبة وغير مألوفة في جسده، وفقاً لصحيفة "نيويورك بوست".
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وأوضح إيفان عمّا شعر به أثناء تعرضه للنوبة القلبية قائلاً: "كان الأمر مثل الشمس تحترق داخل عروق ذراعي اليسرى. كنت أتصبب عرقًا بغزارة، لم أشعر بذلك الشعور من قبل".
ووصل الإسعاف على الفور بينما فقد وعيه، بعد أن اتصل بهم وأخبرهم أنه إمّا يعاني من أسوأ نوبة ذعر في حياته أو نوبة قلبية. وكان لا بد من إنعاشه باستخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب 6 مرات بينما كان في طريقه إلى المستشفى.
وتابع: "قال المسعف إن الأمر يشبه مباراة بينغ بونغ، ففي كل مرة صدموني وأعادوني إلى الحياة، كنت أعود إلى وضعي المأساوي مرة أخرى لمدة 30 إلى 40 ثانية"، مشيراً إلى أنه "توفي مرتين أخريين في المستشفى لمدة دقيقتين لكل منهما".
ولم يعتقد الأطباء أنه سينجو، وحذروا عائلته من أنه حتى لو فعل ذلك، فإنهم لا يعتقدون أنه سيكون قادرًا على المشي أو التحدث، لكنه خرج من غيبوبته وتعافى بأعجوبة. (lbci)
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