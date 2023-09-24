Advertisement

منوعات

فيديو نادر... شاهد الشمس كما لم ترها من قبل

Lebanon 24
24-09-2023 | 12:51
A-
A+
Doc-P-1110533-638311821004126963.jpeg
Doc-P-1110533-638311821004126963.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر مقطع فيديو جديد الغلاف الخارجي للشمس، بشكل لم يسبق للبشر أن شاهدوه.
 
 
وذكر موقع "لايف سيانس" العلمي، أن الذي التقط الفيديو جهاز تصوير موجود في المركبة الفضائية" سولار أوربيتر"، وبالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".
Advertisement
 
 
ومهمة هذه المركبة، التي انطلقت عام 202، رصد الشمس وغلافها والرياح الناشئة منها.




ويرصد الفيديو الجديد الجزء الأكثر سخونة من الغلاف الخارجي للشمس، وهو هالتها، وهو أمر لم يكن بالإمكان تصويره من قبل.
 
وغلاف الشمس أكثر خفوتا بمليون مرة مقارنة بالوهج المنبعث من سطح الشمس (الفوتوسفير)، ومع ذلك فإن درجة حرارة الهالة نحو مليون درجة مئوية، وهي أكثر حرارة بـ 150 مرة من (الفوتوسفير).


وكان هذا الأمر لغزا حيّر العلماء لفترة طويلة.
 
 
ولأن الهالة الشمسية هي التي تنتج ما يعرف بالرياح الشمسية التي تلحق الأضرار بالأقمار الاصطناعي، فإنه من المهم فهم هذا الجزء من الشمس.
 
 
ويقول عالم الفلك في معهد الفيزياء الفلكية بفرنسا، فريدريك أوشير، إن الأمر اختراق حقيقي.
 
 
وأضاف أن عملية التصوير أتاحت رصد الهالة بشكل أعمق في منطقة في الغلاف الشمسي نادرا ما يتم استكشافها. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:56 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:09 | 2023-09-24
15:35 | 2023-09-24
14:26 | 2023-09-24
14:00 | 2023-09-24
13:00 | 2023-09-24
12:40 | 2023-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24