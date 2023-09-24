Advertisement

منوعات

ثور هائج يوجه "نطحة قاتلة" لرجل خلال مهرجان في إسبانيا (فيديو)

Lebanon 24
24-09-2023 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1110535-638311827117226092.jpeg
Doc-P-1110535-638311827117226092.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي رجل متأثرا بإصابات ألحقها به ثور، أثناء مهرجان للركض أمام الثيران في شرق إسبانيا، حسبما أعلنت السلطات، الأحد.
 
وأصاب الثور الرجل الإسباني صاحب الـ62 عاما الذي لم ينشر اسمه في جانبه، أثناء المهرجان الذي يقام في بلدة بوبلا دي فارنالس بمنطقة فالنسيا، السبت.

Advertisement


وقال المسؤولون هناك، الأحد، إن الرجل نقل إلى المستشفى، وكشفت تقارير صحفية أنه تعرض لـ4 طعنات من قرن الثور، أحدها أثر على الرئة والكبد، حتى توفي في وقت لاحق.
وأضاف المسؤولون أن الثور ذاته أصاب رجلا آخر في ساقه، لكنه في حالة مستقرة بالمستشفى.
وتطلق الثيران في الشوارع ويركض المشاركون في المهرجان أمامها، في تقليد تتبعه أكثر من 1820 بلدية إسبانية كل عام، وفقا لاستطلاع حديث أجرته جمعيتان للدفاع عن حقوق الحيوان.
وتحظى مثل هذه الأحداث بشعبية، لكن الكثير من النشطاء يقولون إنها خطرة وجنونية، واحتدم الجدل بشأن إقامتها خلال السنوات القليلة الماضية. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:56 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:09 | 2023-09-24
15:35 | 2023-09-24
14:26 | 2023-09-24
14:00 | 2023-09-24
12:51 | 2023-09-24
12:40 | 2023-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24