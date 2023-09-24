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جريمة مروعة.. ضربت والدتها المسنة بعصا حديدية

Lebanon 24
24-09-2023 | 23:36
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شهدت منطقة بولاق الدكرور بمدينة الجيزة المصرية جريمة بشعة، حيث أقدمت سيدة أربعينية على قتل والدتها المسنة المصابة بمرض نفسي بسبب الشيخوخة.

وفي التفاصيل، قامت السيدة (45 عاما) في الساعات الأولى من صباح الأحد بضرب والدتها على رأسها بعصا حديدية مما أسفر عن إصابتها بجرح غائر في الرأس، وسقوطها قتيلة في الحال.
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وبررت السيدة سبب ارتكابها جريمة قتل والدتها، بالقول إن "والدتها لم تسمع الكلام، ولم تنصع لأوامرها".

وباشرت نيابة جنوب الجيزة التحقيق مع المتهمة بقتل والدتها وتدعى "اعتماد ك." 66 عاما بضربها على رأسها في بولاق الدكرور.

وانتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان.

وأمرت النيابة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.
 
كما أمرت النيابة العامة بتشريح جثة السيدة للوقوف على أسباب الوفاة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية.

وذكر موقع "فيتو غيت" المصري أن المتهمة بقتل والدتها المسنة بضربها على رأسها، أدلت باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وقالت أن والدتها تعاني من مرض نفسي بسبب الشيخوخة.

وأضافت المتهمة أن والدتها كانت ترفض الانصياع لأوامرها "مش بتسمع الكلام"، وفي يوم الواقعة ضربتها على رأسها، وسقطت مغشية على وجهها، مما أسفر عن وفاتها في الحال. (روسيا اليوم) 

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