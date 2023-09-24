"مفاجأة لقد عدت"... شاهد ما حدث عندما فاجأ جندي أميركي زوجته بعد غياب طويل

قام الجندي الأميركي كريس رولك بإعداد مفاجأة لزوجته أبريل، حيث كان ينتظرها بفارغ الصبر لتنضم إلى صف معجبي المغني لوك برايان في جولة المزرعة في بروكلين، وكتب على لافتة: "مفاجأة! عزيزتي، لقد عدت إلى الديار".

Advertisement

وطلب رولك من الآخرين الواقفين في الصف التوقيع على اللافتة. كما طلب من الغرباء المساعدة في الحفاظ على السر عندما تدخل زوجته.