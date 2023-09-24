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"مفاجأة لقد عدت"... شاهد ما حدث عندما فاجأ جندي أميركي زوجته بعد غياب طويل

Lebanon 24
24-09-2023 | 23:51
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قام الجندي الأميركي كريس رولك بإعداد مفاجأة لزوجته أبريل، حيث كان ينتظرها بفارغ الصبر لتنضم إلى صف معجبي المغني لوك برايان في جولة المزرعة في بروكلين، وكتب على لافتة: "مفاجأة! عزيزتي، لقد عدت إلى الديار".
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وطلب رولك من الآخرين الواقفين في الصف التوقيع على اللافتة. كما طلب من الغرباء المساعدة في الحفاظ على السر عندما تدخل زوجته.
 
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