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شرطي يتعرض للاعتداء.. ومفاجأة بشأن هوية المعتدي!

Lebanon 24
25-09-2023 | 00:14
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بعدما انشغلت الأوساط العراقية بمقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، يظهر شجاراً نادر الحصول بين أفراد من رجال الأمن، دخلت السلطات خط الأزمة.
 
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فقد وجه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، بمعاقبة امرأة "ضابط برتبة ملازم أول" في الشرطة، كما وضابط زميل لها برتبة مقدم، بعد معركة حدثت بينهما عصر أمس الأحد في أحد شوارع بغداد، ووثقه فيديو نرى فيه الضابط يلوي ذراع زميلته التي كانت ترتدي الزي المدني بعد أن راحت تتوعده وهي تنزل غاضبة من سيارتها تصرخ وتهدد.

وذكر مصدر أمني أن دوريات النجدة كانت تحقق بحادث اصطدام بين سيارة يقودها عراقي اسمه محمد عبد الهادي عرير، وسيارة تقودها الملازم أول جمانة عماد فاضل، المنسوبة إلى وزارة الداخلية، مديرية الاتصالات والنظم المعلوماتية، ولدى محاولة معرفة سبب الحادث قامت المرأة بالتجاوز على طواقم دوريات النجدة وعلى ضابط تحقيق معاونية المثنى، المقدم سيف، وفقاً لموقع "بغداد اليوم". (العربية) 
 
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