"أمي لم تسخر منه"... ابنة مشردة التهمها تمساح!

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بعد انتشال والدتها بقايا جثة من بين فكي تمساح بعد قتله في جدول مائي بولاية فلوريدا الأميركية، أصرت ابنة المشردة سابرينا بيكهام، 41 عامًا،على أن والدتها لم تستفز الوحش الضخم قبل مهاجمتها والنيل منها أثناء توجهها إلى المخيم الذي تعيش به.

وقالت ابنة بيكهام، بريونا دوريس، للدفاع عن والدتها إنها تعرضت لهجوم من قبل التمساح بينما كانت تسير إلى مخيم المشردين الذي تقيم به في منطقة الغابات القريبة.



وكتبت دوريس في تدوينة على فيسبوك: " كانت تسير من أو إلى موقع المخيم بالقرب من الجدول في الظلام فهاجمها التمساح من الماء".



كما أضافت "بعض التفاصيل التي أود مشاركتها هي أن والدتي لم تسخر من التمساح كما يقول البعض في تعليقات وسائل الإعلام"، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل".



كما نعت والدتها بمنتهى الحزن والأسى.



يشار إلى أنه تحقيقات الشرطة بينت سابقا أنه قبل شهرين من وفاتها المفاجئة، قبض على بيكهام في 14 تموز بتهمة التعدي على الأراضي في المقاطعة على بعد نصف ميل فقط من المكان الذي تعرضت فيه للهجوم، وحُكم عليها بدفع 500 دولار مقابل تلك الحادثة.



وبحسب ما ورد تجاهلت بيكهام علامات التحذير الموضوعة في المنطقة الخطرة، ولم يطعن في تهمة الجنحة في 8 ايلول.



وكان التمساح قد قتل قبل سحبه من جدول مائي في ولاية فلوريدا الأميركية، بموازاة انتشال جثة بيكهام من بين فكّيه، وفق ما أفاد مسؤولون، أول أمس السبت. وقالت الشرطة إنها استجابت لبلاغ عن جثة شوهدت في جدول مائي في لارغو بولاية فلوريدا، وإن التمساح الذكر الذي يبلغ طوله 4 أمتار، "قُتل بطريقة غير وحشية". (العربية)