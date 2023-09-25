حيل ذكية لإخفاء الأموال والمقتنيات الثمينة أثناء السفر

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يتربص اللصوص عادة بالسائح الغريب عن المدينة، ويستغلون عدم معرفته باللغة أو المنطقة جيداً، إضافة إلى تجوله على الأغلب بقدر من النقود، فيستهدفون جيوبه وحقائبه ومقتنياته بمجرد أن تسنح لهم الفرصة.لذلك يلجأ البعض إلى إخفاء مقتنياتهم الثمينة بشكل ذكي في متاعهم أثناء السفر والإقامة في الفنادق لحمايتها من الاستهداف.وفيما يلي نستعرض طرق إخفاء النقود والأشياء الثمينة دون مخاطرة، وذلك باستخدام حيل عديدة يسهل تطبيقها أثناء السفر:تبدو خزنة الفندق بمثابة المكان الآمن لتخزين الأشياء الثمينة. ومع ذلك، فإن استخدام خزنة غرفة الفندق أمر لا يفعله المسافرون الأذكياء أبداً لأنها أحد الأماكن الأولى التي يتحقق منها اللصوص للعثور على الأشياء الثمينة، فقد لا تكون خزائن غرف الفندق هي الخيار المثالي لحفظ مستلزماتك المهمة.على الرغم من كونها ملاحظة بديهية، فإن الكثير يميلون لحمل محافظهم وهواتفهم الذكية في جيوبهم وحقائب الكتف أثناء السفر، في هذه الحالة سيكون من السهل جدا على النشالين أن يسرقوا محفظتك حتى من دون أن تكتشف الأمر إلا بعد فوات الأوان.في المقابل، إذا وجدت نفسك في موقف يتعين عليك فيه حمل محفظتك معك، على الأقل احتفظ بها في جيبك الأمامي لا الخلفي، مع وضع حقيبة الكتف بشكل أمامي أيضا لضمان مراقبتها طوال الوقت.مع الاعتماد شبه الكلي على بطاقات الصرف الآلي، يحمل العديد من الأشخاص أحياناً بعض النقود الورقية أثناء السفر تحسّباً لأي ظروف، إضافة للمقتنيات الثمينة التي قد يحملها المسافر خلال رحلته دون الانتباه لكونها من الأدوات التي يتم استهدافها عند السرقة، مثل الهواتف الذكية والكاميرات الرقمية وغير ذلك.لذلك من الضروري إخفاء الأموال ووثائق السفر والمقتنيات الثمينة في عدة أماكن مختلفة، وليس كلها في مخبأ واحد. كما ينصح العديد من المسافرين بسحب الأموال النقدية بشكل محدود عند الحاجة فقط.إضافة إلى ذلك، لديك خيار استخدام محفظة وهمية عند السفر للتمويه، وهي عبارة عن محفظة قديمة مليئة ببطاقات الائتمان المنتهية الصلاحية أو المزورة وبعض الفواتير الصغيرة لتضليل أي محاولات للسرقة.إذا كانت زجاجة المياه شفافة، فلن ينجح الأمر، لكن يمكن استخدام زجاجات المياه الملونة أو المغلفة القابلة لإعادة الاستخدام وذات الفم الواسع بشكل جيد كخزانات آمنة يمكن حفظ المال والمقتنيات المهمة فيها خلال السفر.يقول خبير السفر وتنظيم الرحلات، جاومي روس، "سيندهش الكثيرون من الطريقة التي يمكن لزجاجة ماء بسيطة أن تتحول بها إلى صندوق للكنوز".وأوضح روس أن كل ما يحتاجه المسافر هو زجاجة ذات قاع قابل للخلع يمكن إدخال الأشياء الثمينة فيه. ومن ثم يمكن إعادة ملئها بالماء لتبدو وكأنها مجرد زجاجة ماء عادية.هذه الحيلة لا تخفي ممتلكات المسافر الثمينة عن اللصوص المحتملين فحسب، بل تضمن أيضاً أن تكون في متناول اليد في مختلف الأوقات، سواء على متن رحلة جوية أو على الشاطئ أو خلال نزهة على الأقدام في مدينة جديدة.الجزء الداخلي من الحذاء يمكن أن يكون مكاناً رائعاً لإخفاء الأشياء الثمينة، فقط اختر زوجاً من الأحذية وضع فيه كيسا ورقيا ببعض مقتنياتك المهمة الصغيرة الحجم، وخبئها فيه أثناء إعداد حقائب السفر أو حتى بعد الاستقرار في فندق.يمكن أيضاً أن تعمل حاويات السفر الفارغة، مثل زجاجات الشامبو والبلسم والغسول، على إخفاء أشياء ثمينة صغيرة الحجم، مثل بطاقات الائتمان أو حتى الأموال النقدية.الجوارب السحرية: هناك بعض نوعيات الجوارب التي تحتوي على جيوب مخبأة يمكن فيها وضع بطاقات الائتمان أو النقود وغير ذلك من مقتنيات قيمة صغيرة الحجم والوزن. ومع ذلك، لا يجب وضع محفظة أو مجوهرات أو جواز سفر في الجورب لحمايته من الضياع أو التلف.أخيراً، لا يعد السفر بحقيبة النقود السرية فكرة سيئة أبداً، خاصة إذا كنت قلقاً بشأن ترك مقتنياتك الثمينة في غرفة الفندق. وتوضع تلك الحافظات أسفل الملابس وتكون بحجم دقيق يصعب كشفه.وتُعد تلك الحقائب القماشية المسطحة التي يمكن وضعها تحت الملابس أحد أبرز الخيارات التقليدية لحمل الأموال بأمان أثناء السفر. إذ تم تصميمها لتجنب لفت انتباه النشالين واللصوص.