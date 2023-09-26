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منوعات
اغتُصبت جماعيًا في منزلها ثم وقعت الكارثة.. هذا ما حلّ بها وبزوجها!
Lebanon 24
26-09-2023
|
04:03
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في حادثة مروعة، توفي رجل وزوجته بسبب تناول السم بعد ساعات من تعرض المرأة لاغتصاب جماعي في قرية في الهند، وتم القبض على رجلين متهمين، وفق موقع "اينديا توداي".
وقال أقارب الزوجين إن الزوجة تعرضت للاغتصاب الجماعي من قبل الرجلين في منزلها. وقام الزوجان بتسجيل مقطع فيديو قبل الانتحار، ذكرا فيه أسماء المتهمين.
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وكان أطفال الضحايا الثلاثة قد أبلغوا الشرطة أنهم عندما كانوا يستعدون للذهاب إلى المدرسة صباحاً، أخبرهم آباؤهم أنهم تناولوا السم وأنهم سيموتون.
وتزعم التحقيقات الأولية إلى أن حادثة الاغتصاب مرتبطة ببيع أرض مملوكة للمتوفي.(lbci)
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