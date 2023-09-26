براعة سائق تنقذ طفلا من الموت دهساً تحت عجلات شاحنة.. شاهدوا ما حدث!

نجا طفل فلسطيني بأعجوبة من الموت دهساً تحت عجلات شاحنة، أثناء عبوره أحد الطرق في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.



وكانت براعة السائق سبباً في نجاة الطفل الذي همّ بعبور الطريق مسرعاً، في نفس اللحظة التي كانت الشاحنة تمرّ به.

وكان الطفل بحسب مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يقف على جانب الطريق يراقب السيارات تمهيداً للعبور لكنه، ركض مسرعاً دون أن ينظر إلى المركبات المارة من الجهة الأخرى، الا أن السائق كان متيقّظاً وتمكّن من تفادي الطفل في الوقت المناسب، ثم أوقف الشاحنة على جانب الطريق ليطمئن عليه. (الجزيرة)