حفل زفاف غريب.. المدعوون كانوا معصوبي الأعين ما السبب؟

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شارك عشرات الحضور في حفل زفاف وهم معصوبو الأعين، كما كان العريس ذاته معصوب العينين في ليلة زفافه، وذلك تضامناً مع العروس التي كانت قد فقدت بصرها قبل زواجها بسنوات، ولم تتمكن من رؤية حفل زفافها في ليلة العمر.وتم تنظيم حفل الزفاف اللافت هذا في مدينة برمنغهام في بريطانيا، حيث فقدت العروس بصرها ورغم ذلك لم يمنعها من الوقوع في الحب ومن ثم الزواج، فيما بادر زوجها إلى عصب عينيه وإبقائهما معصوبتين طوال حفل الزفاف، وهو ما قام به الحضور أيضاً إكراماً للعروس التي لا تتمكن من رؤية ما يجري حولها. (العربية)