رصد أخطبوط نادر جدا أثناء رحلة استكشافية في أعماق المحيط! (فيديو)

تم اكتشاف أخطبوط "دامبو" النادر، من قبل باحثين، أثناء بث مباشر للنصب التذكاري البحري الوطني الأميركي شمال غربي هاواي.

وظهر الأخطبوط النادر بشكل مخيف وأطلق ضوءًا ساطعًا أمام مركبة يتم التحكم بها عن بعد.

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ووفقا للفيديو، تم سماع واحدة من أفراد فريق البحث وهي تعلق على رؤية هذا الحيوان النادر، بالقول: "أعتقد أن رغبتنا في رؤية الأخطبوط تحققت أخيرًا". ثم قام عضو آخر بالمزاح معبرًا عن ذلك، قائلا: "أنا متأكدة أن هناك الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام في قائمة أمورنا، التي نرغب في تحقيقها في أعماق البحار". (سبوتنيك)