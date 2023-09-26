Advertisement

منوعات

رصد أخطبوط نادر جدا أثناء رحلة استكشافية في أعماق المحيط! (فيديو)

Lebanon 24
26-09-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1111228-638313624619610551.jpg
Doc-P-1111228-638313624619610551.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تم اكتشاف أخطبوط "دامبو" النادر، من قبل باحثين، أثناء بث مباشر للنصب التذكاري البحري الوطني الأميركي شمال غربي هاواي.
وظهر الأخطبوط النادر بشكل مخيف وأطلق ضوءًا ساطعًا أمام مركبة يتم التحكم بها عن بعد.
Advertisement
ووفقا للفيديو، تم سماع واحدة من أفراد فريق البحث وهي تعلق على رؤية هذا الحيوان النادر، بالقول: "أعتقد أن رغبتنا في رؤية الأخطبوط تحققت أخيرًا". ثم قام عضو آخر بالمزاح معبرًا عن ذلك، قائلا: "أنا متأكدة أن هناك الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام في قائمة أمورنا، التي نرغب في تحقيقها في أعماق البحار". (سبوتنيك)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:32 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:10 | 2023-09-26
15:21 | 2023-09-26
14:34 | 2023-09-26
11:29 | 2023-09-26
11:00 | 2023-09-26
06:51 | 2023-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24