الحمل: قد تهبّ عاصفة في مجال عملك مع بعض الزملاء أو الإدارة، فيصعب عليك اتخاذ موقف من هذا النزاع. أما عاطفياً، فتعيش أجواء صاخبة في علاقتك بالشريك، فتلتبس عليك بعض الأمور وتمر بنوع من الضياع وعدم الاستقرار.

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الثور: استفد من الانفراج الكبير لتوضيح أفكارك وتعزيز ثقة الآخرين بك، وحاول استعادة معنوياتك وعد إلى حياتك اليومية المعتادة لتتغلب على اليأس.

الجوزاء: تعرف هذا اليوم كيف تستفيد من الفرص المتاحة أمامك ولكن لا تكن عنيداً ومكابراً أمام أرباب العمل، بل كن ليناً إلى أقصى الحدود. في المقابل، حياتك العاطفية فارغة ما يزيد من توترك وانزعاجك من وضعك. أما صحياً، فأنت صاحب طاقة كبيرة وصحة حديدية ومحب للطعام الشهي وصاحب إرادة قوية.

السرطان: حضورك اللافت وشخصيتك القوية يسهمان في تعزيز موقعك بين زملاء العمل، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع. في المقابل، ضغوط العمل تتزايد بعد أن أصبحت في موقع المسؤولية، فكن حذراً تجاه وضعك الصحي. أما عاطفياً، إعمل برأي الشريك في أمور حساسة، التفرّد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى.

الأسد: قد تنجز أعمالاً ومشاريع كثيرة إذا عرفت كيف تستفيد من الظروف. إن الجهود التي تبذلها لن توصلك إلى نتيجة إيجابية في علاقتك بالشريك بسبب تجاربك السابقة معه.

العذراء: قد تعيش يوماً مثقلاً بالمتاعب العابرة، وتحتاج الى من يقف بجانبك ويخفف عنك الهموم ويسديك النصائح والإرشادات المفيدة. الغيرة تهدّد العلاقة بالشريك، والسبب هو بعض الريبة في تصرفاتك، ما أثار الشك لديه.

الميزان: الخسوف في الحمل يعرض علاقة شخصية لك أو مهنية للمساءلة ولبعض الشروط الجديدة، وقد تطرأ مسائل ممتلكات مشتركة أو عقارات أو أعمال أو تغيير. أما عاطفياً، اذا كنت لا تحتمل الارتباط، يستحسن ان لا تطلق الوعود لأنك لن تكون قادراً على الوفاء بها. صحياً، لا تقلق من التشنجات الخفيفة، فهي ناتجة من كثرة الضغط والإرهاق في العمل والمنزل.

العقرب: يسلط هذا اليوم الضوء على علاقاتك المهنية وصداقاتك التي تعرف تطوراً سعيداً، وتحقق نجاحات غير متوقعة. عاطفياً، لا تحشر أنفك في موقف محرج مع الشريك، لن تجدي محاولتك لتوضيح غايتك وأهدافك.

القوس: تبتسم لك الأقدار وتحمل إليك خبراً سارّاً أو فرصة ممتازة أو تصحيحاً لوضع آلمك، وقد ترتبط بموعد مهم مع شخص مؤثر ونافذ. عاطفياً، لا تتذمر مهما سعى الشريك للضغط عليك، فقدراتك كبيرة لتخطي الأزمات.

الجدي: تحقّق نجاحاً منقطع النظير، وتفتح أمامك آفاق واعدة، وتخرج من شرنقة العزلة وتختلط بالزملاء. صحياً، خفف من التحديات ولا تعرَض نفسك للأخطار، ولا تسمّ شجاعة ما هو بالفعل تهوراً، فالشجاعة تحتاج الى تعقّل. أما عاطفياً، قد تفاجئك بعض التطورات، وتدفعك الى التريث وعدم التصرف بعشوائية مع الشريك.

الدلو: تمنعك المسائل الدقيقة من العمل بحرّية وقد تتعثر الخطى، وعبثاً تبذل جهوداً لتسوية الأوضاع، فلا تلاقي النتائج المرجوّة. لا تصدّق كل ما يقال حولك بشأن عدم فعالية برامج التغذية، التجربة أكبر برهان. عاطفياً، تبذل والشريك جهوداً كبيرة لتحقيق أهدافكما، وهذا يعود عليكما بالفائدة في مختلف المجالات.

الحوت: تلاقي النجاح وتبرهن عن قدرات كبيرة وتحقق المرتجى، وتتلقى خبراً جيداً وتفرح بأجواء مؤاتية. إن التعاطي مع الشريك تحت الضغط قد يسبب بعض الأخطاء، فكن حذراً لتتجاوز هذا اليوم بسلامة.