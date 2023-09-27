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شعر بعض الركاب بألم في الصدر... فيديو يرصد حادثة تعطل لعبة ملاهي

Lebanon 24
27-09-2023 | 02:26
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حالة ذعر ورعب استمرت لـ30 دقيقة تقريبا عاشها الناس في منتزه ترفيهي بكندا، حيث أدى تعطل لعبة ملاهي لبقائهم معلقين في الجو رأسا على عقب.
 
وقال مسؤولو مدينة الملاهي إن اللعبة انقلبت مع وجود أشخاص على متنها، فيما تدخل موظفو الصيانة لإنقاذ الموقف.
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وأبلغ شخصان عن ألم في الصدر، وتلقيا الرعاية الطبية اللازمة في مكان الحادث.
 
 


كان سبنسر باركهاوس، 11 عاما، وشقيقته ماكنزي 15 عاما، من بين الركاب الذين علقوا.
 
 
وقالا إنه عندما توقفت اللعبة لأول مرة، افترضا أن ذلك كان جزءا من الحماس الذي يتخلل التجربة، لكنهما أدركا أن هناك خطأ ما عندما تواجدت سيارات الإسعاف في المكان. 
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