Advertisement

منوعات

ابتعدوا عنها... سمكة "أسنان الأرنب" القاتلة في مصر تسبب الوفاة فور تناولها

Lebanon 24
27-09-2023 | 04:24
A-
A+
Doc-P-1111397-638314108786308811.jpg
Doc-P-1111397-638314108786308811.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر أطباء بيطريون من سمكة سامة عثر عليها داخل كمية من أسماك البساريا اشتراها أحد المواطنين، مؤكدين أنها تسبب الوفاة فور تناولها بساعات قليلة.

وأكد الأطباء أن هذه السمكة وتسمى "الأرنب" لأن أسنانها تشبه أسنان الأرنب وهي شديدة السمية وسمها قاتل وتتواجد كثيرا مع سمك البساريا وسمها يسبب شللا في الجهاز التنفسي.
Advertisement



وتكشف الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين لـ "العربية.نت" تفاصيل أكثر عن تلك السمكة وتقول "إن البعض يعتقد أن هذه السمكة صالحة للأكل عدا كبدها، وهذا أمر مخالف للحقيقة لأن سمها لا يتواجد داخل الكبد فقط، بل يتواجد أيضا تحت جلدها ما يسبب تلوثا بالكامل بالسم وفور انتشاره يمتزج بالأسماك الأخرى الملاصقة له مثل البساريا، مؤكدة أن هذا السم لا علاج ولا مصل له.

وقالت إنه في حالة تناول أي مواطن لأي نوع من نوع الأسماك وشعر بعد ذلك بالأعراض الآتية فعليه التوجه فورا لأقرب مستشفى للعلاج من التسمم، مضيفة أن هذه الأعراض تشمل ارتخاء في العضلات والمفاصل وصداعا، وغثيانا، وضعفا وضيقا في التنفس وتنميلا في الأطراف والشفاه ودوارا وعدم اتزان.

 
وحذرت رئيس لجنة سلامة الغذاء من الانتظار لفترة بعد ظهور هذه الأعراض لأنها بداية للإصابة بالتسمم والذي ومع مرور الوقت ينتشر بالجسم مع الدورة الدموية ويسبب الوفاة، مشيرة إلى أن هذه السمكة تهدد الثروة السمكية أيضا لأنها تنشر سمومها في الأسماك الأخرى.
 
وذكرت أن صيادا يدعى وائل السكري وبرفقته سائح أجنبي كانا ضحايا تناول هذه السمكة، مضيفة أنها لها أسنان حادة تمزق شباك الصيد، وتنتشر في بعض الأسواق خاصة أن بعض الباعة معدومي الضمير ولعلمهم بخطورتها وعدم إقبال المواطنين عليها يقومون بتقطيعها كقطع "فيليه" لإخفاء معالمها وبيعها.

وقالت إن هذه السمكة وعند تخزينها واستمرارها لفترة طويلة منذ خروجها من المياه وحتى نقلها للأسواق يكون السم قد انتشر داخلها ولوث لحمها، مؤكدة أن سمها من نوع اسمه "تيترودوتوكسين" مطالبة بعمل حملات مكثفة على الأسواق، لمنع انتشارها وبيعها حفاظا على صحة وحياة المواطنين. (العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:12 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:30 | 2023-09-27
06:36 | 2023-09-27
05:09 | 2023-09-27
03:31 | 2023-09-27
03:09 | 2023-09-27
03:01 | 2023-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24