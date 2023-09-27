الحمل: لا داعي إلى التذمر والتشاؤم، تسير أمورك المهنية على أحسن ما يرام. عاطفياً، يفاجئك الحبيب باصطحابك إلى مكان رومانسي بعيداً عن أجواء الضجة وهموم العمل. أما صحيا، فالمحافظة على الصحة السليمة مهمة جداً، والقرار بين يديك من خلال نمط حياتك.

Advertisement

الثور: تنجح في اختبار صعب كان يقلقك ويتوقف عليه مصيرك المهني، فيسند إليك مركز كبير تثبت أنك الشخص المناسب والكفوء له. عاطفياً، تواصل الشريك معك مهم لكما، لكنّ التساهل أحياناً يعقّد الوضع ويوصلكما إلى الطريق المسدود.

الجوزاء: قد يشير هذا اليوم إلى بعض الفوضى أو الإحباط لكن عزيمتك القوية تساعدك على التغلب على كل ما يعترضك. عاطفياً، الرومانسية تفرض نفسها اليوم وتكون أيامك المقبلة مفعمة سعادة كبيرة جداً. صحياً، تحاش جداً التشنج فقد تصاب به على الرغم من حيويتك وديناميكيتك.

السرطان: الخسوف الحاصل في الحمل يطالك مباشرة، ويتحدث عن طارئ في عملك أو في المؤسسىة التي تعمل فيها، فحضّر نفسك جيداً. عاطفياً، تلتقي شخصاً يثير إعجابك ولكنك تتردد في التحدث إليه بأمور تقربك منه. أما صحياً، تزيل عنك غبار التعب والملل الذي سيطر عليك أخيراً وتمتلئ نشاطاً.

الأسد: القمر المكتمل في الحمل مع الخسوف قد يجعلك تجد الطريقة الفضلى لتحسين أمورك المهنية والوصول إلى النجاح الذي تتمنّاه. عاطفياً، تخلق جوّاً رومنسياً مع الحبيب وتمضي معه أوقاتاً ممتعة تنسيك كل همومك. صحياً، حاول تنفيذ بعض المشاريع الترفيهية أو المسلية أو تبنّي بعض الأفكار المتطوّرة صحياً.

العذراء: يحاول أحد الزملاء في العمل أن يوجّهك نحو الطريق الصحيح ويحذّرك من بعض المغرضين، فلا تغضب عليه. عاطفياً، خبر سعيد على الصعيد العاطفي يوصلك إلى عدم التنازل عما في يجول في فكرك ويشعر به قلبك. أما وضعك الصحي أكثر من جيّد، حاول أن تحافظ على وتيرة هدوئك واستقرارك.

الميزان: اجتهادك الذي تظهره لا مجال له ضمن أناس لا يقدرون جهودك وتضحياتك. عاطفياً، تسيء إلى الحبيب عن غير قصد فتتوتر العلاقة بينكما، سوِّ الوضع بسرعة. حاول التخفيف من قيادة السيارات حتى لمسافات قريبة، واستعض عنها بالمشي.

العقرب: الخسوف الحاصل في الحمل يشير إلى طارئ يطال المؤسسة التي تعمل فيها أو بعض التغييرات الحاصلة في الإدارة وفي مواقع القرار. عاطفياً، حاول أن تكون علاقتك بالحبيب مبنيّة على الحوار المتبادل بينكما والتفاهم والثقة والشفافية. إن عدم ممارستك الرياضة تظهر نتائجه تباعاً، من بدانة وآلام في الظهر والعنق وبين الكتفين.

القوس: يكتمل القمر في الحمل ويكون خسوف في البرج نفسه، ما قد يعني تغيير لمصلحتك قد يأتي بصورة سريعة. عاطفياً، إبحث عن علاقة جدية مع شخص تتفق معه ويبادلك مشاعر الحب ذاتها. تتوتر أعصابك قليلاً، وتشعر بالإرهاق، استشر طبيبك واعمل بنصائحه وتعليماته فتكون الرابح.

الجدي: القمر المكتمل في الحمل مع خسوف في البرج نفسه قد يؤشر إلى الإرباك، بتشعر بالتشاؤم على الرغم من بوادر النجاح، لكن لا تقلق قريباً تحصد ثمار تعبك. ركّز على علاقتك بالحبيب ولا تفكّر في أي شيء آخر قد يؤثر فيها أو يزعزعها. لا تتردد في الطلب إلى الأصدقاء مشاركتك في رحلة برية لأنها مفيدة للجميع.

الدلو: يكتمل القمر في برج الحمل ويحدث خسوفاً في البرج نفسه، ويؤدي عنادك مع بعض الزملاء إلى الشعور باليأس من إمكان تغيير وجهة نظرك. احترم عائلة الحبيب وتقرّب منها وأقم معها أطيب العلاقات لتكسب المزيد من مودته. قد تكون المعنويات منخفضة جدًا وتشعر بألم في هذا الوقت وتضطرب نفسياً.

الحوت: الخسوف في الحمل يتحدث عن تغيرات في أوضاعك المالية، لكن الحظ إلى جانبك وتحصل على مكافأة مالية لم تكن تتوقعها تفرحك كثيراً. لا تدع الأفكار المشوشة والسيئة تسيطر على علاقاتك بالشريك بل ابحث عن كل ما يبهج وجديد. ما توصلت إليه على الصعيد الصحي، بعد جهد قوي وإرادة صلبة تستحق عليه التهنئة.