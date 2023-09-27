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بنفس سلاح الجريمة... قتل زميلته بجامعة القاهرة وانتحر

Lebanon 24
27-09-2023 | 23:38
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عثرت الأجهزة الأمنية المصرية على جثة قاتل زميلته رمياً بالرصاص بجامعة القاهرة، حيث تبين أنه أنهى حياته منتحراً في نطاق مدينة العلمين شمال البلاد.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الأجهزة الأمنية نجحت في تحديد مكان تواجد المتهم، وأثناء المداهمة قام بإطلاق النار على نفسه من سلاح كان بحوزته. وبمقارنة الأسلحة والفوارغ تبين أنه نفس السلاح والطلقات المستخدمة في الجريمة.
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وكانت قد تكشفت تفاصيل جديدة في الجريمة التي وقعت صباح الأربعاء وأثارت الرأي العام.


وتبين أن الموظفة تدعى نورهان حسين مهران وتبلغ من العمر 32 عاماً وهي تعمل موظفة في كلية الأثار بالجامعة. وقبل سنوات قد تقدم لها الجاني ويدعى أحمد ح. ويبلغ من العمر 35 عاما وهو يعمل أخصائياً برعاية الشباب بكلية الزراعة، لكنها رفضته وأخبرته بأسباب رفضها، إلا أنه لم يتقبل الأمر وكان يحاول دوماً مضايقتها وانتزاع موافقتها على الزواج منه.
 
 
ووفقاً للتحريات، فقد سبق وأن قام المتهم بإضرام النيران في سيارة القتيلة قبل 5 سنوات، كما كان يرسل لها رسائل تهديد على هاتفها، ما اضطرها إلى ابلاغ الأجهزة الأمنية عنه وقد ألقت القبض عليه وأحيل إلى المحكمة التي قضت بحبسه.

وبحسب أقوال شهود العيان، فقد توجّه المتهم إلى الجامعة صباح الأربعاء، ثم ذهب إلى مكتب رعاية شؤون الطلاب حيث تعمل القتيلة وأخرج سلاحاً نارياً وأطلق 6 طلقات نحوها، لتسقط جثة هامدة في الحال، ثم فر هارباً.

وبحسب المعلومات، فقد تركزت طلقات المتهم في صدر القتيلة وأطلقت من مسافة قريبة للغاية لا تتجاوز 10 أمتار.

وكانت الأجهزة الأمنية قد انتقلت لموقع الحادث فور وقوعها حيث قامت باستجواب الموظفين وشهود العيان لمعرفة ملابسات الحادث، كما قامت بفحص كاميرات المراقبة لكشف كافة التفاصيل منذ لحظة دخول الموظف للجامعة إلى لحظة وقوع الحادث وكيفية هروبه. وقد تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق. (العربية)
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