في طريقها إلى المدرسة.. فتاة تتعرض للطعن داخل الحافلة

شهدت بريطانيا حادثة مروعة أدت إلى مقتل فتاة مراهقة، نتيجة طعنها حتى الموت في جنوب لندن بينما كانت مع أصدقائها في الطريق إلى المدرسة.



وأفاد شهود عيان أن الفتاة البالغة من العمر 15 عاما تعرضت للطعن في رقبتها بسكين بعد أن رفضت زهورا من شاب، مما تسبب في حالة من الفوضى خلال ساعة الذروة الصباحية، حيث علا صراخ ركاب الحافلة وسط حالة من الصدمة والذعر.

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وتم استدعاء الشرطة والمسعفين في الساعة 8.30 صباحا للإبلاغ عن إصابة فتاة بطعنات على طريق ويليسلي، بالقرب من مركز تسوق وايتجيفت.



وكافح سائق حافلة وأحد المارة في البداية لإنقاذ حياتها، إلا أنه تم الإعلان عن وفاتها في مكان الحادث الساعة 9.21 صباحا.

وتم القبض على شاب يبلغ من العمر 17 عاما في نيو أدينغتون بعد ما يزيد قليلا عن ساعة من الحادثة ولا يزال رهن الاحتجاز.

وأكدت مدرسة Old Palace of John Whitgift، وهي مدرسة خاصة للفتيات في كرويدون، أن الضحية كانت "صديقة وتلميذة محبوبة ومقدرة للغاية" وأرسلت تعازيها إلى عائلتها.