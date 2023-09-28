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الشمس تلوّنت بالأزرق اليوم.. كيف فسّر الخبراء هذه الظاهرة الغريبة؟

Lebanon 24
28-09-2023 | 13:00
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تلوّنت السماء باللون الأزرق صباح اليوم في بريطانيا، ما أثار جدلاً وتساؤلات عديدة لدى روّاد موقع "إكس" الذين نشروا صوراً عدة للظاهرة الغريبة.
 
وقال دان هاريس، نائب كبير المتنبئين في مكتب الأرصاد الجوية، في حديث لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن "هذه الظاهرة غير المعتادة لا تدعو للقلق"، موضحاً أن: "لدينا تأثير غربي قوي على طقسنا في الوقت الحالي، وهذا يمكن أن يجلب الهواء على طول الطريق من أميركا الشمالية إلى أوروبا. ويحتوي هذا الهواء حاليا على دخان من حرائق الغابات الكندية. ومزيج الدخان والسحب العالية في الغلاف الجوي يمكن أن يبعثر ضوء الشمس، ما يخلق تغيرات غير عادية في اللون".
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كذلك، أوضح كريس بيج، مذيع الطقس في قناة ITV، أن "هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة بظهور الشمس باللون الأزرق الغريب اليوم. إنها قوة دخان حرائق الغابات التي تنشر ضوء الشمس والتي تم سحبها عبر المحيط الأطلسي من أميركا الشمالية بسبب العاصفة أغنيس".
من جهتها، قالت ناسا ان "اللون البنفسجي يمتلك أقصر طول موجي، عند حوالي 380 نانومتر، واللون الأحمر لديه أطول طول موجي، عند حوالي 700 نانومتر. وبينما يتجه نحو الأرض، ينتشر ضوء الشمس بشكل طبيعي عبر الجزيئات الموجودة في الهواء، مثل الغبار والدخان. وكلما كانت الأطوال الموجية أقصر، كان من الأسهل انتشار الضوء. وهذا ما يفسر لماذا السماء زرقاء".
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