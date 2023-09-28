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منوعات
مشهد مؤلم جداً.. عراقي ينهار باكياً بعد العثور على ملابس والدته بين ركام حريق الحمدانية
Lebanon 24
28-09-2023
|
16:22
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن عراقي انهار بالبكاء بعد العثور على ملابس والدته، في موقع الحريق الذي اندلع في قاعة أفراح أثناء حفل زفاف بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى شمالي العراق.
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وقالت وسائل إعلام محلية، إن المواطن وشقيقته كانا يبحثان عن والدتهما المفقودة بعد تفقد جميع المستشفيات والدوائر الصحية، ولم يعثرا عليها بين الجثث أو المصابين.
وأثناء عملية البحث في موقع حريق الحمدانية، عثر المواطن على ملابس والدته ما شكّل لديه صدمة مفجعة حيث انهار بالبكاء والصراخ والعويل، وفيما لا يزال مصير والدته مجهولاً قال المواطن لوسائل إعلام محلية إن والدته ماتت شهيدة، محملا مالك صالة العرس مسؤولية الحريق.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن سبب الحريق إشعال ألعاب نارية داخل القاعة التي شيدت من مواد بنائية قابلة للاشتعال بسرعة فائقة ومخالفة لشروط وقواعد السلامة. (الجزيرة)
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