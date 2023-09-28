Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
28-09-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1111924-638315486728246337.jpg
Doc-P-1111924-638315486728246337.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

الحمل
تسمع جواباً سارّاً أو تعرف لقاء مثمراً، كرر المحاولة ولا سيّما اذا كان الأمر يتعلق بدعم خارجي أو بزيادة على الراتب أو في الأرباح.

الثور
يستفيد أحد الزملاء من الصعوبات التي تواجهها ليبرز نفسه أمام المسؤولين.
Advertisement

الجوزاء
تخلّ عن بعض الأعمال التي لا تدرّ عليك أموالاً كافية، وابحث عن عمل أفضل يحقق لك مردوداً يرضي طموحك.

السرطان
يسهّل عليك هذا اليوم الاجواء والاتصالات، ويبشّرك بربح مادي أو ببعض الإنجازات التي تخدم مصالحك.

الأسد
يتركّز اهتمامك على الشأن المهني، وربما تخطّط لمشاريع مع بعض الزملاء.

العذراء
خطوات مؤثرة وإيجابية لمصلحتك، وهذا ما يجعلك تملك مزيداً من المسؤوليات تجاه أصحاب العمل بسبب ثقتهم بك.

الميزان
ابتعد عن مضايقة الآخرين والتسبب بالأذى لهم، أنت لا تدرك عواقب ما تقوم به.

العقرب
إذا كنت من أصحاب المهن الحرة فقد تعود عليك مبيعاتك بالربح الإضافي وتدفعك إلى توسيع مشاريعك.

القوس
قد تُثار مشكلات في العمل، أو يطرأ ما يزعجك ويثير التساؤلات الكثيرة حول تصرفات أرباب العمل معك.

الجدي
تتزود هذا اليوم أفكاراً منوّعة وبنّاءة وتلاقي الدعم من بعض الفئات والأفرقاء.

الدلو
قد تكون مضطراً هذا اليوم إلى التحفّظ قليلاً في عرضك بعض الأمور على أرباب العمل، لأنك تشعر أنهم غير ميالين إلى السماع.

الحوت
يسهّل أمامك التواصل والاتصالات، وإذا ألغيت موعداً أو سفراً، فإنك تستعيده ابتداءً من اليوم. (السومرية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:06 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:27 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:32 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
00:49 | 2023-09-29
00:38 | 2023-09-29
00:34 | 2023-09-29
23:56 | 2023-09-28
23:45 | 2023-09-28
16:22 | 2023-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24