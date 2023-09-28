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الحملتسمع جواباً سارّاً أو تعرف لقاء مثمراً، كرر المحاولة ولا سيّما اذا كان الأمر يتعلق بدعم خارجي أو بزيادة على الراتب أو في الأرباح.الثوريستفيد أحد الزملاء من الصعوبات التي تواجهها ليبرز نفسه أمام المسؤولين.الجوزاءتخلّ عن بعض الأعمال التي لا تدرّ عليك أموالاً كافية، وابحث عن عمل أفضل يحقق لك مردوداً يرضي طموحك.السرطانيسهّل عليك هذا اليوم الاجواء والاتصالات، ويبشّرك بربح مادي أو ببعض الإنجازات التي تخدم مصالحك.الأسديتركّز اهتمامك على الشأن المهني، وربما تخطّط لمشاريع مع بعض الزملاء.العذراءخطوات مؤثرة وإيجابية لمصلحتك، وهذا ما يجعلك تملك مزيداً من المسؤوليات تجاه أصحاب العمل بسبب ثقتهم بك.الميزانابتعد عن مضايقة الآخرين والتسبب بالأذى لهم، أنت لا تدرك عواقب ما تقوم به.العقربإذا كنت من أصحاب المهن الحرة فقد تعود عليك مبيعاتك بالربح الإضافي وتدفعك إلى توسيع مشاريعك.القوسقد تُثار مشكلات في العمل، أو يطرأ ما يزعجك ويثير التساؤلات الكثيرة حول تصرفات أرباب العمل معك.الجديتتزود هذا اليوم أفكاراً منوّعة وبنّاءة وتلاقي الدعم من بعض الفئات والأفرقاء.الدلوقد تكون مضطراً هذا اليوم إلى التحفّظ قليلاً في عرضك بعض الأمور على أرباب العمل، لأنك تشعر أنهم غير ميالين إلى السماع.الحوتيسهّل أمامك التواصل والاتصالات، وإذا ألغيت موعداً أو سفراً، فإنك تستعيده ابتداءً من اليوم. (السومرية)