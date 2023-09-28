موسم "جوائز نوبل" ينطلق قريبا... من هم المرشحون؟

موسم الجوائز العلمية الأرفع في العالم اقترب، مع الإعلان عن بدء كشف أسماء الفائزين بجوائز نوبل اعتبارا من الإثنين المقبل.



وفي شهر تشرين الاول من كل عام، تقوم اللجان في السويد والنرويج بتسمية الفائزين بمجموعة متنوعة من الجوائز في العلوم والأدب والاقتصاد، فضلا عن السلام.

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في المجموع، سيتم منح ست جوائز.



من هم المرشحون؟

سيحصل الفائزون على ميداليات وشهادات جائزة نوبل في ستوكهولم في كانون الاول.



تضمن حفل العام الماضي 15 فائزا من عامي 2020 و2021 حصلوا على شهاداتهم وميدالياتهم في بلدانهم الأصلية بسبب جائحة فيروس كورونا.



هذا العام، هناك 351 مرشحا لجائزة نوبل للسلام، حسبما ذكرت لجنة نوبل ونقلت عنها نيويورك تايمز.



وهذا هو ثاني أكبر عدد من المرشحين على الإطلاق، بعد عام 2016، عندما تم ترشيح 376 مرشحا.



ومن بين الفائزين السابقين بجائزة نوبل للسلام كايلاش ساتيارثي وملالا يوسفزاي (2014)، والرئيس الأميركي، باراك أوباما (2009) ، ونيلسون مانديلا وإف دبليو دي كليرك (1993)، والدالاي لاما تينزين غياتسو الرابع عشر (1989) والأم تيريزا (1979).



متى يتم الإعلان عن الجوائز؟

سيتم الإعلان عن جائزة واحدة كل يوم منذ الإثنين 2 أكتوبر حتى 9 أكتوبر، بين الساعة 5 صباحا و7 صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.



ويتم الإعلان عن الفائزين في ستوكهولم وأوسلو وسيبث مباشرة على القنوات الرقمية الرسمية لجائزة نوبل.



والإثنين، سيعلن عن أسماء الفائزين بجائزة نوبل للطب، وبعدها الفيزياء ثم الكيمياء والآداب والسلام.

وسيحصل الحائزون على جائزة نوبل على 989 ألف دولار بالإضافة للتقدير العالمي الكبير لهذا المنجز. (الحرة)