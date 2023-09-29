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منوعات
يحتوي على قطع زجاج.. سحب ماركة شوكولا شهيرة من الأسواق!
Lebanon 24
29-09-2023
|
00:38
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سحبت شركة "شوكولا هوتيل" البريطانية الشهيرة أحد منتجاتها من السوق بسبب مخاوف من احتوائه على قطع الزجاج.
وقال المسؤولون في وكالة معايير الغذاء البريطانية إن منتج "Hotel Chocolat Choose Your Poison" يمكن أن يسبب الضرر إذا استهلك عن غير قصد بسبب احتوائه على قطع من الزجاج.
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وأضاف المتحدث باسم الوكالة أن "احتمال وجود الزجاج يجعل هذا المنتج غير آمن للأكل، يتم بيعه في شوكولا هوتيل ومتاجر جون لويس وعلى الإنترنت".
وجاء في إشعار على الموقع الإلكتروني لوكالة معايير الأغذية: "تقوم شركة شوكولا هوتيل بسحب المنتج، سيتم عرض إشعارات نقاط البيع في جميع المتاجر، تشرح هذه الإشعارات للعملاء سبب سحب المنتج وتخبرهم بما يجب عليهم فعله إذا قاموا بشرائه".(سكاي نيوز)
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