فيلة تسرق البرتقال من شاحنة تعطلت في جنوب إفريقيا (فيديو)

أشارت قناة Fox News إلى حادثة غريبة وقعت شمال شرق جنوب إفريقيا، قامت خلالها مجموعة من الفيلة بمداهمة شاحنة متعطلة لسرقة البرتقال منها.



Advertisement زارعون في ليمبوبو مشكلتين غير متوقعتين أثناء قيادة شاحنة على الطرق المحلية. الأول يتعلق بانفجار أحد إطارات الشاحنة، وخلال انهماك السائق في إصلاح العطل، ، حدث موقف آخر غير متوقع: جاءت مجموعة من عدة أفيال واخذت تتجه نحو الشاحنة. ووفقا للقناة، واجه مفيلة تسرق البرتقال من شاحنة تعطلت في جنوب إفريقيازارعون في ليمبوبو مشكلتين غير متوقعتين أثناء قيادة شاحنة على الطرق المحلية. الأول يتعلق بانفجار أحد إطارات الشاحنة، وخلال انهماك السائق في إصلاح العطل، ، حدث موقف آخر غير متوقع: جاءت مجموعة من عدة أفيال واخذت تتجه نحو الشاحنة.



وقال أحد المزارعين: "كنت متوترا بعض الشيء في البداية عندما كانت الأفيال قريبة مني. لكني لاخظت اهتمامهم بشيء واحد فقط - البرتقال الحلو الموجود في صندوق الشاحنة".

ووفقا للمزارع، تصرفت الأفيال بهدوء ولم تحاول إيذاء أي أحد لأن كل الموجودين فضلوا عدم التدخل بينها وبين البرتقال اللذيذ. (RT)