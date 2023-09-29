Advertisement

منوعات

إعتقال فتى قطع شجرة عمرها 200 عام

Lebanon 24
29-09-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1112100-638316000158547243.jpg
Doc-P-1112100-638316000158547243.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتقلت الشرطة البريطانية فتى عمره 16 عاما، قطع عمدا شجرة عمرها نحو 200 عام، كانت تقف بجانب سور هادريان الروماني الشهير.

وذكرت الشرطة في بيان أن "الشجرة معلم شهير عالميا، وأن العمل التخريبي تسبب في صدمة وغضب يمكن تفهمه في أوساط المجتمع المحلي وخارجه".
Advertisement

ويزور آلاف الأشخاص سنويا سور هادريان الشهير الذي يعتبر أحد مواقع التراث العالمي، حيث كان يحمي الحدود الشمالية للإمبراطورية الرومانية. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:58 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2023-09-29
13:00 | 2023-09-29
12:29 | 2023-09-29
09:32 | 2023-09-29
08:27 | 2023-09-29
07:13 | 2023-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24