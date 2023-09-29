إعتقال فتى قطع شجرة عمرها 200 عام

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اعتقلت الشرطة البريطانية فتى عمره 16 عاما، قطع عمدا شجرة عمرها نحو 200 عام، كانت تقف بجانب سور هادريان الروماني الشهير.وذكرت الشرطة في بيان أن "الشجرة معلم شهير عالميا، وأن العمل التخريبي تسبب في صدمة وغضب يمكن تفهمه في أوساط المجتمع المحلي وخارجه".ويزور آلاف الأشخاص سنويا سور هادريان الشهير الذي يعتبر أحد مواقع التراث العالمي، حيث كان يحمي الحدود الشمالية للإمبراطورية الرومانية. (روسيا اليوم)