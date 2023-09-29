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الحمللا تغامر من أجل أمور تافهة، لأن الأمر قد ينعكس عليك سلباً فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر.الثورأوضاعك المالية قد تتحسن بعض الشيء بسبب قلة الإنفاق غير المجدي، ولا توقع أي وثيقة قبل أن تدقق في تفاصيلها وبنودها.الجوزاءابتعد عن إثارة المشكلات وتجنّب الأماكن المشحونة بالتوتّر والأخطار، قد تخسر الرّهان وتشعر بالضعف فتقع ضحيّة الاضطرابات.السرطانتتشبّث بآرائك وترفض أن تناقشها مع أحد، فرصة عمل جديدة في طريقها إليك.الأسدتستخدم وسائل متطورة وحديثة للوصول في عملك إلى مستوى أعلى يليق بكفاءاتك.العذراءتمنحك النظرة الشمولية ارتياحاً في العمل وقدرة كبرى على تحليل الواقع.الميزانإسعَ إلى كسب رضى رئيس عملك لتتمكن من تخطي الأزمات التي تواجهك.العقربلا تظهر كل طاقاتك وإمكاناتك خشية أن يستغلّهما الزملاء ويوظفوهما لمصلحتهم.القوستحضر اجتماعاً مهماً تكون نتائجه إيجابية لمصلحتك وتندفع في تنفيذ مشاريع معلقة منذ مدة طويلة.الجديتتراكم التحديات وتتسابق لتمتحن قدرتك على المواجهة وعلى الصمود.الدلولا تخاطر بعملك ولا تقم بأي مغامرات وإلا ستخذل المحيطين بك.الحوتإحذر التسرع في الكلام، وتجنّب قدر الإمكان فرض وجهة نظرك في يوم سلبي. (السومرية)