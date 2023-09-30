سكبوا عليها الكحول...ابنة الـ 12 عاماً ضحية اغتصاب جماعي إليكم التفاصيل

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ذكرت الشرطة في بوليفيا أنها تحقق بجريمة اغتصاب جماعي لفتاة تبلغ من العمر 12 عامًا، على يد 11 رجلاً.وتم اعتقال ثلاثة من المشتبه بهم، ويتم مطاردة الثمانية الآخرين، بحسب موقع "ميرور".ويقال إن الرجال اعترضوا الفتاة في حدث ثقافي كانت تحضره مع عائلتها، وأجبروها على تناول الكحول، ثم سكبوها عليها قبل اغتصابها في منطقة نائية.ويظهر تقرير الطب الشرعي أن الفتاة لديها علامات واضحة على العنف الجسدي والاغتصاب.(lbci)