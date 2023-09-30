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مأساة غير متوقعة... حوت عملاق يصطدم بقارب ويقتل رجلاً!

Lebanon 24
30-09-2023 | 02:30
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توفي رجل ونقل آخر إلى المستشفى بعد اصطدام قارب كان يقلهما، بحوت عملاق وانقلابه في سيدني بأستراليا، حسبما نقلته شبكة "سي إن إن".

واستجابت سلطات نيو ساوث ويلز لتقارير تفيد بوجود غريقين في البحر، عند حوالي الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي، السبت، بعد العثور على قاربهما يحوم في المياه.
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وكان رجل يبلغ من العمر 61 عاما فاقدا للوعي عندما تم انتشاله من البحر، وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن محاولات إنعاشه باءت بالفشل وتم إعلان وفاته.

وساعد شهود في إنقاذ رجل آخر يبلغ من العمر 53 عاما وتم نقله إلى إلى المستشفى في حالة مستقرة.

وأُبلغت الشرطة أن قارب الرجلين الذي يبلغ طوله 4.8 متر، من المحتمل أن يكون قد اصطدم أو تأثر بحادثة مع حوت، مما تسبب في إمالته وسقوط الرجلين.

وأشارت المسؤولة الأمنية المحلية، سيوبهان مونرو، إلى وجود عدد أكبر من الحيتان أكثر من المعتاد، مضيفة أن "هذا الحادث غير المتوقع كان مأسويا".

وقال مونرو إن المعلومات المتعلقة بالحوت جاءت من مقابلة أولية مع الناجي الذي كان يقود القارب وكان في حالة صدمة كبيرة بعد إنقاذه.

وأضافت أن الناجي الوحيد من الحادثة "بقي على مقربة من الراحل قدر استطاعته، وكان يبذل كل ما في وسعه لإبقائه طافيا حتى وصول الشرطة".

وحذرت هيئة السلامة البحرية الأسترالية من ارتفاع عدد الحيتان في المياه المحلية هذا العام، ونصحت السباحين وركاب القوارب بالبقاء على بعد مسافة بين 100 و300 متر.
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