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حافلة مدرسية اصطدمت بسيارة.. وهذا مصير الطلاب (صور)

Lebanon 24
30-09-2023 | 04:04
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في حادث تصادم على الطريق السريعM53 ، انقلبت حافلة مدرسية أمس الجمعة، في بريطانيا، نتج عنه أكثر من 50 جريحاً وإصابة راكبة واحدة بجروح خطيرة، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل".

فقد اصطدمت الحافلة التي كانت تقل تلاميذ من مدرستي ويست كيربي وكالداي غرانغ في ميرسيسايد بسيارة على الطريق السريع، الأمر الذي أدّى إلى وقوع حادث سير كبير.
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وقال شهود عيان، إن "الأطفال كانوا يهربون من النافذة الخلفية، حيث أظهرت الصور الصادمة الحافلة المتضررة ملقاة بالكامل على جانبها في الطريق".

وتم نقل مريضة إلى المستشفى مصابة بإصابات خطيرة مرتبطة بالصدمات، بينما يجري "تقييم" 50 آخرين من قبل أطقم الإسعاف في مكان الحادث على طول تقاطع  M53. (lbci)

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