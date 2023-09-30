عُثر على جثتها داخل الثلاجة.. نقلها من المطبخ إلى غرفه نومه

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قالت السلطات إن رجلاً من ولاية رود آيلاند الأميركية سيقضي بقية حياته في السجن لقتله صديقته وإخفاء جثتها في ثلاجته.وأعلن مكتب المدعي العام في رود آيلاند، الثلاثاء، في بيان صحفي، أنه حُكم على ناثان كوبر، 54 عامًا، بالسجن مدى الحياة مرتين متتاليتين بتهمة قتل شيربرت مادوكس عام 2022.بالإضافة إلى ذلك، أمر قاضي المحكمة العليا روبرت د. كراوس كوبر بقضاء فترتين متزامنتين بالسجن لمدة 10 سنوات في منشأة إصلاحية تابعة للولاية، وفق ما نقل موقع PEOPLE.وفي 15 أيار، وجدت هيئة المحلفين أن كوبر مذنب بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، وتهمة إطلاق سلاح ناري أثناء ارتكاب جريمة عنف أدت إلى الوفاة، وتهمتين بحيازة سلاح ناري من قبل شخص محظور.وقال ممثلو الادعاء إن كوبر أطلقت النار على مادوكس وقتلها في شقته في بروفيدنس في 16 آذار 2022. وقرر الطبيب الشرعي أنها ماتت متأثرة بطلق ناري واحد في صدرها.ووفقاً للمدعين العامين، قام كوبر بعد ذلك بلف جسدها في طبقات عدة من الأغطية البلاستيكية وأغطية السرير قبل وضعها داخل الثلاجة.ولم يظهر الأمر إلا بعد ستة أيام، في 22 آذار 2022، عندما توصلت الشرطة إلى هذا الاكتشاف المروع بعد أن أبلغ أفراد عائلة مادوكس عن اختفائها، زاعمين أنها قُتلت وأن جثتها مخزنة في الشقة.وأثناء وجودهم بداخل الشقة، عثر الضباط على مسدس عيار 38 وبندقية، حسبما جاء في البيان. ولاحظوا أيضاً أن الثلاجة قد تم نقلها من المطبخ إلى غرفة نوم كوبر وربطها بسلك.وقال ممثلو الادعاء إن كوبر لم يتصل بالطوارئ بعد تنفيذه جريمة القتل، وفقاً لصحيفة بروفيدنس جورنال. وقال محاميه، كارا هوبيس مانوش، إن أفعاله كانت نتيجة تعاطيه للمخدرات.وقال كوبر في جلسة النطق بالحكم: "لقد فعلت بعض الأشياء الخاطئة التي ربما كانت ستنقذ حياتها... أفتقدها مثل أي شخص آخر. أنا آسف لكم جميعاً".