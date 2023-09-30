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الحملربما تأسف لبعض التصرّفات، وتجد أن هنالك من يحاول العرقلة أو المماحكة.الثورتشكو التأخير والانزعاج، وتبدو غير مسيطر على الأوضاع، فحاول أن تتجنّب الالتباس والنزاع.الجوزاءيبدأ الشهر مع قمر جديد في برج الميزان، ما يبشر بيوم من الهناء والعذوبة واللقاءات العملية الناجحة وطرح بعض الأفكار المميزة.السرطانمشروع كبير في طريقه إليك، لكنّ الدراسات مهمة لتحديد الخيارات قبل القيام بخطوات عشوائية.الأسدتميل الى توسيع رقعة نشاطاتك فالمشاريع الكثيرة والنشاط موجود، خلافات حول ميراث قد تتطور وأخبار بعيدة تحمل البهجة.العذراءتدفعك الضغوط إلى إيجاد وسائل مختلفة للتكيّف مع التقلّبات والتطوّرات، وقد تتأثّر البحوث والزيارات والمشاريع سلباً.الميزانتحصل على مبالغ من المال لم تتوقعها، وتبدو الاستثمارات واعدة على كل الصعد.العقربتغمرك الحماسة وتشعر بالثقة بالنفس، باستطاعتك أن تكون محط الأنظار في عملك ومحور الحركة المنتجة والفعالة.القوستطرح أفكاراً جديدة أكثر واقعية وتقبّلاً من الآخرين وتحقّق أمنية أو هدفاً لتبرهن للآخرين أنك صاحب إرادة صلبة جداً.الجديتمتلك عدداً من المواهب وتصبو إلى دراسة أو سفر، وتكون لك اتصالات مع مؤسسات أجنبية مفيدة جداً.الدلوتتّهم بعضهم بنيات سيئة وبمحاولة قنص بعض مكتسباتك، لا تعرّض نفسك لفضائح عامة او لبعض الانتقادات العلنية.الحوتالفرصة مناسبة لتتخلّص من الضغوط التي تقلقك، وتجد أنّ جميع المحيطين بك يساعدونك في ذلك. (السومرية)