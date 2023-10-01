"مرحبا بكم في الغابة"... سيارة تقتحم مركز شرطة أميركي وسط صدمة الضباط (فيديو)

اقتحم سائق أميركي بسيارته مركز شرطة حتى وصل إلى مكاتب المركز، وفق مقطع فيديو مثير تداولته وسائل إعلام، السبت.

المقطع الذي وثقته كاميرا مراقبة داخل أحد مكاتب الشرطة في ولاية نيوجيرسي، يظهر كيف اهتز المكان من شدة الاصطدام، بينما خرج السائق بسرعة رافعا يديه إلى أعلى، وسط ذهول ضابطين كانا في مكتب آخر، وخرجا عندما سمعا صوت الاصطدام.

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ونشرت الشرطة لقطات للحادث الذي وقع في 20 ايلول.







ويقول ضباط من المركز حيث وقعت الحادثة إن الرجل اقتحم غرفة الموظفين بينما كان يُشغّل أغنية "مرحبا بكم في الغابة" في سيارته.

ويواجه السائق تهما عديدة، بما في ذلك الإرهاب، وهو متهم أيضا بتحطيم مرآب منزل خاص عمدا في وقت سابق من نفس اليوم. (الحرة)