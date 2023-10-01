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كيف تميز بين حبة الفلف الانثى من الذكر؟

Lebanon 24
01-10-2023 | 01:15
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في عصر مواقع التواصل الاجتماعي، يبدو أن الأخبار الكاذبة تطال كل شيء، حتى عالم الخضار والفاكهة، الذي لم يفلت من براثن المعلومات المضللة التي يتم تداولها على نطاق واسع، رغم أن لا أساس لها من الصحة.
وهذه المرّة طالت المعلومات المضلّلة الفلفل، فادّعى ناشرون على مواقع التواصل الاجتماعي أن بالإمكان تحديد جنس الفلفل، ذكرًا أم أنثى، بحسب عدد النتوءات في الثمرة. إلا أنّ هذه الادعاءات لا أساس علمياً لها، فالفلفل لا جنس له.


المنشور الذي انتشر بكثرة من خلال السوشيال ميديا أظهر ثمرتي فلفل أخضر، الأولى لها ثلاثة نتوءات والثانية بها أربعة. وقيل إنّ الثمرة ذات النتوءات الثلاثة هي ذكر أما تلك التي فيها أربعة فهي أنثى. ويذهب المنشور للحديث عن أنّ الثمرة الأنثى مليئة بالبذور وطعمها حلوٌ أما الثمرة الذكر فيُفضّل طهوها.
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وتغزو هذه المنشورات مواقع التواصل الاجتماعي منذ العام 2013، وبلغات عدّة، وتعاود في كل عام الانتشار مجددا، مثلما حدث مؤخرا، إلا أنّ المعلومات الواردة في هذه المنشورات خطأ، والفلفل ليس له جنس، بحسب العلماء.
وبحسب ما أوردته خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة "فرانس برس"، فإن المعلومات العلميّة الصحيحة قدّمها جونغهوا شين، الأستاذ في كليّة العلوم والصحّة في جامعة "ويسترن سيدني"، حيث شرح شين أن للفلفل الحلو (كابسيكوم أنوم) زهرة فرديّة فيها الأعضاء الذكوريّة والأنثويّة. والثمرة نفسها ليس لها جنس.
وتحتوي الثمرة على بضع مئات البذور القادرة على إنتاج نباتات جديدة تحتوي أزهارها أيضاً على الأعضاء الذكورية والأنثويّة.
ويؤكد شين أن عدد النتوءات في الثمرة لا يشير إلى جنسها ولا يؤثر على طعمها بأي شكل من الأشكال. (العربية)
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