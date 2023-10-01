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اثر أزمة قلبية... وفاة الكاتب والسيناريست السوري خالد خليفة

Lebanon 24
01-10-2023 | 04:20
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قالت دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع إن الكاتب والشاعر والسيناريست السوري خالد خليفة توفي عن عمر ناهز 59 عاما.

ولد خليفة في حلب عام 1964 وتخرج في كلية الحقوق عام 1988 وكان عضوا في المنتدى الأدبي بالجامعة. كتب الدراما التلفزيونية وبعض الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة والطويلة. 
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أصدر ست روايات من أبرزها (مديح الكراهية) التي وصلت للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية بالإمارات عام 2008 ورواية (لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة) التي نالت جائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 2013.


 ومن المسلسلات التي كتب لها القصة والسيناريو والحوار (سيرة آل الجلالي) و(هدوء نسبي) و(ظل امرأة).

 ونعاه المخرج المصري خيري بشارة في تدوينة بموقع إكس قائلا "خبر يهبط كالصاعقة... كان خالد خليفة من أجمل الأصدقاء... باعدت مشاغل الحياة بيننا كما فعلت المسافات والحرب... ومنذ وقت قصير فرحت للغاية حين بدأنا نتبادل ذكرياتنا الحلوة طامعين في تجديد العلاقة وإحياء الصداقة القديمة... فلترقد في سلام يا أجمل الكائنات".

 كما نعاه الأديب الكويتي طالب الرفاعي قائلا "كأن الموت ينتقي أحبابه، خبر صادم يا صديقي الغالي خالد خليفة، لا عزاء لساحة الرواية العربية. لروحك الطاهرة واسع المغفرة والرحمة الواسعة".
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