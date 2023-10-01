Advertisement

منوعات

بقنبلة يدوية... قتل والدي زوجته في سوريا

Lebanon 24
01-10-2023 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1112743-638318254097718325.jpg
Doc-P-1112743-638318254097718325.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت محافظة حماة وسط سوريا جريمة بشعة راح ضحيتها طبيب وزوجته، بعد تعرضهم لإطلاق نار وتفجير قنبلة من قبل زوج ابنتهما.

وكشفت الداخلية السورية تفاصيل الحادثة، وأعلنت في بيان "وفاة الطبيب عصام هوشة وزوجته وإصابة ولديه جراء إطلاق النار عليهم وتفجير قنبلة في منزلهم من قبل زوج ابنته".
Advertisement

وتابعت كشف مزيد من التفاصيل في بيان "في الساعة 15:30 من تاريخ 2023/9/30 ورد إخبار إلى شرطة منطقة الغاب بحماة من مشفى السقيلبية الوطني بالدخول إليه مفارقا الحياة كل من الطبيب عصام هوشة وزوجته المدعوة رجاء الأحمد وإصابة كل من ولديه (ريما) و (زين) وزوج ابنته المدعو (أحمد.ع) إصابات بليغة بشظايا متفرقة في جميع أنحاء الجسـم".

وتابع البيان: "على الفور توجهت دوريات من شرطة منطقة الغاب ومركز الأمن الجنائي إلى المكان، وبالتحقيق الأولي تبين إقدام زوج ابنة الطبيب المدعو (أحمد.ع) على إطلاق النار ورمي قنبلة يدوية وتفجيرها في منزل الطبيب عصام الكائن في قرية حورات عمورين التابعة لمنطقة تل سلحب بحماة ما أدى إلى وفاته مع زوجته وإصابة ولديه وزوج ابنته مُطلق النار وذلك بسبب خلافات عائلية".

واختتم البيان بالقول: "تم مصادرة البندقية الحربية وثلاث قنابل يدوية من مكان وقوع الحادثة، والتحقيقات مازالت مستمرة". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
01:50 | 2023-10-02
00:06 | 2023-10-02
23:40 | 2023-10-01
23:00 | 2023-10-01
16:26 | 2023-10-01
11:21 | 2023-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24