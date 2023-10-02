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ربط بين حشرات "البق" والمهاجرين... صحفي فرنسي يثير الغضب

Lebanon 24
02-10-2023 | 00:06
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أثارت تصريحات الصحفي الفرنسي باسكال برود حول انتشار حشرة "بق الفراش" وربطها بالاجئين غير النظاميين بفرنسا، موجة استنكار كبيرة. وأعلن عدد من النواب رفع شكوى ضد الصحفي ووصفوا تلك التعليقات بـ “العنصرية".
 
وربط الصحفي الفرنسي خلال لقاء تلفزيوني، بين انتشار الحشرة ونظافة اللاجئين غير النظاميين بفرنسا، الامر الذي جر عليه انتقادات واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي.

 
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وقال برود في بداية الحلقة، "هل نعرف لماذا يوجد المزيد من البق اليوم؟ هل لها علاقة بالنظافة؟ سوف أطرح جميع الأسئلة. هناك كثير من الهجرة في الوقت الحالي. هل الأشخاص الذين لا يتمتعون بالظروف الصحية نفسها التي يتمتع بها الموجودون على الأراضي الفرنسية هم الذين يجلبونهم؟ هل لأنهم في الشارع؟ هل لأنهم ربما ليس لديهم إمكانية الوصول إلى جميع الخدمات مثل الآخرين؟ هل هذا مرتبط بذلك"؟.
 
وأبلغ مستخدمو العديد من الأماكن العامة في منطقة باريس عن وجود هذه الحشرة في الأسابيع الأخيرة. وتدفقت الشهادات فيما يتعلق بتواجده في القطارات ودور السينما والمكتبات، وحث مجلس مدينة باريس الدولة على التعبئة العامة، خاصة قبل وصول ملايين السياح لحضور الألعاب الأولمبية العام المقبل.
 
ودعا النائب الأول لعمدة باريس، إيمانويل غريغوار، إلى تنظيم اجتماعات بشكل عاجل بين جميع المصالح المعنية من أجل نشر خطة عمل تتناسب مع هذه الآفة.


وبق الفراش يسبب بثورا جلدية حمراء مصحوبة بحكة شديدة، وهو يتكاثر بسرعة كبيرة، كما أنه أصبح مع مرور الوقت يقاوم المبيدات الحشرية التي بدورها زادت تكلفتها وتضاءلت فاعليتها.
 
وشكّل تفشّي "بق الفراش" في الأماكن العامة ووسائل النقل، أزمة في العاصمة الفرنسية باريس، لدرجة توجه النائب الأول ببلدية باريس إيمانويل غريغوار، بنداء استغاثة لرئيسة الحكومة إليزابيث بورن، لمكافحة هذه الحشرات. (العربية)

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