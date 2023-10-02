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مشهد قاس... رجل يطعن سائقًا داخل سيارته على طريق سريع بفلوريدا (فيديو)

Lebanon 24
02-10-2023 | 02:34
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في مشهد صادم رصدته كاميرا على طريق سريع في ولاية فلوريدا الأمريكية، أقدم رجل على طعن سائق داخل سيارته، واتُهم باتريك سكرغز، المدعي العام الفيدرالي السابق، بطعن سائق عاجز على طريق تامبا السريع.

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وتواصلت CNN مع محامي سكرغز ، جون نورين عبر البريد الإلكتروني وقال عبر بيان إن "موكله بريء حتى تثبت إدانته".
 
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